﻿Verteidigungsminister Boris Pistorius beim Baubeginn für neue U-Boot-Klasse in Kiel

Kiel. Mit einer großen Zeremonie beginnt am Dienstag in Kiel die U-Bootfertigung in der modernsten Schiffbauhalle der Welt. Bei Thyssenkrupp Marine Systems war Brennstart für die größten bislang in Deutschland gebauten U-Boote. Mit dabei: Björn Arild Gram und Boris Pistorius, die Verteidigungsminister Norwegens und Deutschlands.

Kurz vor 11 Uhr starteten in der neuen Schiffbauhalle an der Werftstraße die Brennmaschinen für die Fertigung des ersten U-Bootes für Norwegen. 73 Meter lang und bis zu 3000 Tonnen schwer, soll es 2029 in Fahrt kommen. Danach folgen drei weitere U-Boote für Norwegen und zwei für Deutschland.

Norweger liefern auch Päzisionswaffen

In einer Kooperation werden zum zweiten Mal in Europa identische U-Boote für zwei Nato-Staaten gebaut. Nach der seit 1998 laufenden deutsch-italienischen Kooperation beim Typ 212A folgt nun mit Norwegen die neue Kooperation 212CD. Die Kooperation bezieht sich auch auf die Bewaffnung und Ausbildung der Besatzungen.

Mit diesen U-Booten für den weltweiten Einsatz bekommt die deutsche Marine auch erstmals wirksame Angriffswaffen gegen Schiffe wie auch Landziele. Die norwegische Kongsberg Defence and Aerospace wurde beauftragt, den Marine Seeziel-Lenkflugkörper vom Typ Naval Strike Missile (NSM) zu liefern. Diese Waffe kann gegen Schiffe und Ziele an Land wie ein Marschflugkörper eingesetzt werden. Bislang waren deutsche U-Boote ausschließlich mit Torpedos bewaffnet. Das ändert sich nun.

Der U-Boot-Auftrag kann noch ausgeweitet werden

Norwegen hat vier dieser Boote bestellt, Deutschland bislang zwei. Damit wird Norwegens U-Bootflotte von Grund auf modernisiert. Die vier U-Boote aus Kiel lösen ab 2029 die sechs seit 1998 betriebenen U-Boote der „ULA“-Klasse ab.

Das erste deutsche U-Boot soll 2032 ausgeliefert werden. Auch diese Boote werden in der neuen Halle gefertigt, die Herzstück der Werft-Modernisierung in Kiel ist. Mit einem Auftragsvolumen von 5,5 Milliarden Euro ist es einer der größten Aufträge für eine deutsche Werft überhaupt. Unterzeichnet wurde er 2021.

Dritte Generation deutscher U-Boote für Norwegen

Die neue Klasse 212CD ist für Norwegen die dritte Generation U-Boote aus Deutschland. Seit Ende der 60er Jahre setzt der Nato-Partner auf deutsche Technologie. Die neue, nun offiziell eingeweihte Schiffbauhalle bietet sieben Bauplätze für U-Boote, die nach modernsten Gesichtspunkten gestaltet wurden.

Thyssenkrupp Marine Systems ist mit fast 4000 Mitarbeitern Deutschlands größte Werft und verfügt mit einem Auftragsbestand von über 13 Milliarden Euro über Aufträge bis in das nächste Jahrzehnt.

KN