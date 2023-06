﻿Eklat mit Ansage: Ratsversammlung in Kiel stimmt gegen AfD-Vorsitzenden

Kiel. Eigentlich ist es eine klare Sache: Die Vorsitzenden und deren Stellvertreter in den einzelnen Ausschüssen werden en bloc gewählt. Nicht so in der konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung am Donnerstag. Weil die AfD in Kiel drei Sitze bei der Kommunalwahl holte, stand ihr ein Ausschussvorsitz laut Gemeindeordnung zu. Konkret ging es um den Vorsitz des Kulturausschusses sowie um zwei stellvertretende Vorsitzende anderer Ausschüsse. Das aber hat die große Mehrheit der Fraktion nun vorerst verhindert: Sie stimmte in geheimer Wahl gegen Fabian Voß, den AfD-Fraktionsvorsitzenden. Ein Eklat mit Ansage.

Weil die Fraktionen aus diesem Vorgehen schon viele Tage vor der Sitzung kein Geheimnis machten, war Voß vorbereitet. In seinem Redebeitrag warf er dem Parlament vor, „einem autoritären Zeitgeist weiteren Vorschub“ zu leisten. Er kritisierte, dass die übrigen Fraktionen den Wählerwillen missachten: „Verwehren Sie uns den Vorsitz, verwehren Sie ihn den sechs Prozent der Kieler Wähler, die uns ihre Stimme gegeben haben.“ Es sei zwar statthaft, einen vorgeschlagenen Vorsitzenden nicht zu wählen. Allerdings sei die Ablehnung der Fraktionen bereits angekündigt worden, noch bevor der Kandidat der AfD benannt wurde, so Voß: „Wenn solche Vorgänge zum Standard werden, definiert die Mehrheit, was sie der Minderheit zugesteht.“

AfD-Fraktion: Persönliches Statement von Fabian Voß

Dabei ging er auch auf seine Vita ein: Er sei ein Freund der schönen Künste, habe alle großen Romane von Dostojewski gelesen, spiele mehrere Instrumente und spreche fünf Sprachen mindestens auf B1-Niveau. Er würde sich daher besonders auf die Arbeit im Kulturausschuss freuen, falls er doch gewählt werde. Doch dazu kam es nicht.

Bevor die Fraktionen gegen Voß und die beiden weiteren AfD-Kandidaten stimmten, ergriff Samet Yilmaz, neben Anke Oetken frischgewählter Fraktionsvorsitzender der Kieler Grünen, das Wort: „Sie sprechen mehrere Sprachen, aber nicht die der Vielfalt.“ Es brauche keine Politik der Abschottung und Ausgrenzung im Kieler Rat. „Demokratisch gewählt heißt nicht demokratisches Verhalten.“

Der Kulturausschuss bleibt jetzt bis zu fünf Monate auch ohne Vorsitzenden arbeitsfähig. Danach entfällt laut Gemeindeordnung der Verhinderungsgrund. Ab dann werden alle Kulturthemen direkt in der Ratsversammlung behandelt.

