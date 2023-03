Am 2. März hatte es in der Helmut-Wriedt-Halle in Kiel-Hassee gebrannt. Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren werden nun verdächtigt, den Brand gelegt zu haben. Sie müssen sich vor Gericht wegen schwerer Brandstiftung verantworten.

Haben Sie den Brand in der Helmut-Wriedt-Halle in Kiel gelegt? Drei Jugendliche müssen sich deshalb bald vor Gericht wegen schwerer Brandstiftung verantworten.

Nach Feuer in Helmut-Wriedt-Halle in Kiel: Drei Jugendliche unter Verdacht

Kiel. Nach einem Brand in der Helmut-Wriedt-Halle in Kiel vor etwa vier Wochen sind nun drei tatverdächtige Personen ermittelt worden, die in Verdacht stehen, den Brand gelegt zu haben. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren. Sie werden sich in einem Gerichtsverfahren wegen schwerer Brandstiftung verantworten müssen.

Am 2. März hat es in der Helmut-Wriedt-Halle in Kiel während des Trainings einer Handball- und einer Turnmannschaft angefangen zu brennen. Alle Personen in der Halle konnten sich durch Not- und Haupteingang rechtzeitig ins Freie retten. Die Sport treibenden Personen hatten gegen 20.40 Uhr plötzlich den Geruch nach Feuer vernommen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kabinen und die Gänge aufgrund der Rauchbildung bereits nicht mehr betretbar.

Durch das Feuer entstand ein erheblicher Sachschaden durch den Brand im Bereich der Kabinen sowie durch den Rauch, der sich in der ganzen Halle verbreitete. Die Halle wird kernsaniert und ist bis mindestens Ende August gesperrt.