Alarm im Einfamilienhaus

Die Feuerwehr konnte ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Aubrook schnell löschen.

Blitzeinsatz für die Feuerwehr in Kiel: Am Sonntagvormittag mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Aubrook ausrücken. Nach nur wenigen Minuten konnte das Feuer wieder gelöscht werden.

