﻿Brandalarm im Städtischen Krankenhaus Kiel

Wiedersehen an der Schwentine

Zelten am Fluss, Nächte am Lagerfeuer und ganz weit weg von den Eltern: Paddeln, das war in den 1970er-Jahren für die Kanujugend der Ellerbeker TV ganz viel Freiheit und Abenteuer. Jetzt traf sie sich erstmals wieder in großer Runde.