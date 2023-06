﻿Polizei Kiel nimmt Jugendlichen nach Brandstiftungen fest

Haftbefehl gegen 16-Jährigen

Nach mehreren Brandstiftungen in Kiel hat die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Richterin des Kieler Amtsgerichts hat am Mittwoch einen Haftbefehl gegen den polizeibekannten Jugendlichen erlassen, der nun in Untersuchungshaft sitzt.

