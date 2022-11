Brennendes Mofa in Kiel-Elmschenhagen: Polizei sucht zwei Brandstifter

Nach einem Mofa-Brand in Elmschenhagen sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Brandstiftern.

In Kiel-Elmschenhagen sollen in der Nacht zu Montag zwei Männer ein gestohlenes Mofa in Brand gesetzt haben. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeuginnen für die Tat.