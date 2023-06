﻿Bruno Levtzow: Die Legende von Gaarden zieht sich zurück

Kostenfrei bis 09:00 Uhr lesen

Aktion am Strand

Bundeswehr und Beachlounge sind zwei Wörter, die man bisher eher nicht in Verbindung brachte. Das soll sich in Eckernförde jetzt ändern. Direkt am Ostseestrand können Interessierte diesen Sommer mit der Bundeswehr in Kontakt kommen. Unter anderem stehen U-Boot-Besuche auf dem Plan.