﻿Buchhandlung Jetzek in Kiel-Wellingdorf bekommt neuen Namen und neue Chefin

Die Buchhandlung Jetzek in Kiel-Wellingdorf ist das einzige Geschäft ihrer Art am Kieler Ostufer. Mit dem Jahreswechsel setzt sich die Inhaberin zwar zur Ruhe, doch unter geänderten Vorzeichen geht es weiter.

Lena von Mackensen übernimmt die Buchhandlung Jetzek in Kiel-Wellingdorf von ihrer Mutter Gabi Kaps. Vom 1. Januar 2023 an heißt der Laden in der Schönberger Straße „Fördeseiten“.

Wellingdorf. Bücher zu verkaufen, das war östlich der Kieler Förde schon immer eine Herausforderung. Heidi Jetzek wagte es im Jahr 1995 trotzdem und führte ihr Geschäft in Kiel-Wellingdorf erfolgreich, bis sie es knapp 17 Jahre später an Gabi Kaps weitergab. Deren Tochter Lena von Mackensen leitet nun ein neues Kapitel ein.

„Es ist wirklich ein Traumberuf“, schwärmt Gabi Kaps, die nach ihrer Arbeit als Bankkauffrau und längerer Kinderpause zunächst als Aushilfe im Laden von Heidi Jetzek startete, später voll einstieg und schließlich im Februar 2012 Inhaberin wurde. Immer dicht dran zu sein am Geschehen und den Trends der Zeit, besonders aber „der total nette Kontakt zu den Kunden“, das ließ Gabi Kaps jeden einzelnen Tag mit Freude zur Arbeit gehen.

Kiel-Wellingdorf: Aus Buchhandlung Jetzek wird „Fördeseiten“

Inzwischen ist die Buchhändlerin 67 Jahre alt und doch ein bisschen müde geworden. Gut trifft es sich insofern, dass ihre Nachfolgerin die eigene Tochter ist. Zumal Lena von Mackensen nicht frisch hereingeschneit, sondern ein waschechtes Eigengewächs ist. Seit ihre Mutter vor fast elf Jahren Chefin wurde, hilft auch sie mit. Über kaufmännische Arbeiten fand sie schnell in den eigentlichen Laden und merkte, dass auch dies richtig Spaß machte.

Nachfolgerin werden oder nicht? „Die Frage stellte sich nicht“, sagt die 36-Jährige, die sich besonders gut mit Kinder- und Jugendliteratur auskennt, aber auch ein Faible für Romane hat: „Irgendwie war es klar, dass es weitergehen muss.“

Bewusst ist der altbekannten Neuen zugleich, dass sie ein Wagnis eingeht. Der digitale Wandel und aktuell mehr noch die Unsicherheit seit dem Ukraine-Krieg und der hohen Inflation haben dem bemerkenswert gut durch die Corona-Zeit gekommenen Geschäft zuletzt spürbar zu schaffen gemacht. „Die Leute sind zurückhaltend geworden“, sagt Lena von Mackensen, die ebenfalls eine Quereinsteigerin ist und nach der Schule Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt hat.

Später sattelte sie allerdings um und legte die Prüfung zur Fachwirtin des Buchhandels ab. „Als Jahrgangsbeste“, wie die im Hintergrund weiter bereitstehende Mutter stolz hinzufügt.

Buchhandlungen im Wandel: Kehren die inhabergeführten Läden zurück?

Die gute Note allein wird in der Praxis zwar kaum die entscheidende Rolle spielen, zuversichtlich ist die neue Inhaberin aber aus anderen Gründen. Vor allem glaubt und hofft sie auf einen zurückkehrenden Trend zu inhabergeführten Buchhandlungen, die viel flexibler arbeiten können als die Filialketten.

Was sich unter anderem daran zeigt, dass die Buchhandlung Jetzek im Ergebnis eines von der Kundschaft lebhaft aufgenommenen Ideenwettbewerbs vom 1. Januar an einen neuen Namen bekommt. „Fördeseiten – Die Buchhandlung auf dem Kieler Ostufer“ heißt es dann in der Schönberger Straße 5-11.

Team der Buchhandlung „Fördeseiten“ erstellt seine ganz eigene Bestenliste

Das Konzept des kompakte 80 Quadratmeter umfassenden Büchertempels unterscheidet sich ebenfalls vom Gros der anderen Anbieter. Statt nach der Spiegel-Bestseller-Liste werden die Empfehlungen nach den Geschmäckern des inklusive Chefin fünfköpfigen Teams zusammengestellt. Sogar der Lieferservice bei den künftigen „Fördeseiten“ hat eine individuelle Note: Pegasus rollt auf dem elektrischen Lastenrad daher, das in den ersten drei Monaten schon 1000 Kilometer abgespult hat.

Beibehalten wird die Wellingdorfer Buchhandlung unter neuer Regie die regelmäßigen Veranstaltungen rund ums Buch. Den Anfang macht am Dienstag, 10. Januar, ab 19 Uhr Marc Bielefeld, der aus seinem „Logbuch der Leidenschaft“ liest. Aus nachvollziehbarem Grund geschieht das ausnahmsweise nicht in der Buchhandlung selbst, sondern im Heim des Wassersportklubs Ellerbek, Brückenstraße 40. Am 21. Januar 2023 soll mit der Kundschaft feierlich auf den Generationenwechsel in der Ostufer-Buchhandlung angestoßen werden.