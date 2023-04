﻿Bürgerräte in Kiel: SSW und Junge Union poltern gegen OB Ulf Kämpfer

Kiels Oberbürgermeister steht dem Modell von Bürgerräten in Kiel offen gegenüber. Das sorgt für harsche Kritik bei Junger Union und SSW. Ein Blick in Städte wie Stuttgart zeigt: Bürgerräte auf kommunaler Ebene gibt es bereits – mit klaren Konzepten.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) kann sich Bürgerräte auch in Kiel vorstellen – das sorgt nicht überall für Begeisterung.

Kiel. Bürgerräte als „eine gute, ergänzende Form der Bürgerbeteiligung“: Nachdem sich Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) vergangene Woche als Befürworter für die Einrichtung von Bürgerräten in Kiel erklärt hatte, erntet er nun harsche Kritik von SSW und Junger Union.

„Es gibt in Kiel bereits einen demokratisch legitimierten Bürgerrat. Er nennt sich Ratsversammlung“, sagt Lukas Harten, stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union Kiel. Geloste Bürgerräte würden hingegen die ehrenamtliche Arbeit von Kommunalpolitikerinnen und -politikern „untergraben“.

Kiels SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt spart ebenfalls nicht mit Kritik an Kämpfer: „Es ist aus demokratischer Sicht äußerst fragwürdig, dass er so kurz vor der Kommunalwahl Werbung für die Bürgerräte macht und damit den Fokus von der demokratischen Wahl nimmt.“ Schmidt sieht beim Thema Bürgerräte erhebliche Vorbehalte. So sei zum Beispiel nicht geklärt, wie die Minderheiten berücksichtigt werden sollen.

Möglicher Bürgerrat in Kiel: In anderen Städten schon gelebte Praxis

Nicht nur Ulf Kämpfer, auch andere Entscheidungsträger sind in Deutschland offen für Bürgerräte. Auf Bundesebene gab es bereits 2021 einen Bürgerrat Klima. Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein steht, dass man „Bürgerräte gesetzlich auf Gemeindeebene und auf Landesebene“ verankere.

Wie das auf kommunaler Ebene funktionieren kann, zeigt das Beispiel Stuttgart: 61 zufällig geloste Bürgerinnen und Bürger beschäftigen sich seit März mit der Frage, mit welchen Maßnahmen Stuttgart zur Erreichung des 1,5-Grad Ziels beitragen könne.

Die Zusammensetzung des Bürgerrats funktioniert so: 6000 geloste Menschen ab 16 Jahren aus Stuttgart wurden eingeladen, 900 von ihnen bekundeten Interesse. Aus den Bewerbungen wurde eine Versammlung zusammengestellt, die ein Abbild der Bevölkerung ist.

Grüne Jugend Kiel setzt sich für Etablierung von Bürgerräten ein

Mit einbezogen wurden unter anderem die Faktoren Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Schulabschluss, Erwerbstätigkeit, finanzielle Lage, körperliche Einschränkungen. 16- und 17-Jährige sind im Bürgerrat stärker vertreten, weil sie alle Menschen unter 18 repräsentieren sollen – auch Kinder.

In sechs Treffen soll der Bürgerrat mit Experten Empfehlungen entwickeln, die anschließend dem Gemeinderat vorgestellt werden. Dieser diskutiert und entscheidet dann, was umgesetzt wird und was nicht.

Ein Modell, das in Kiel auch bei der Grünen Jugend gut ankommt. Für Sprecherin Jule Schulz sind Bürgerräte ein „niedrigschwelliges Beteiligungsformat, das unsere Gesellschaft passender repräsentiert als der Bundestag oder die Ratsversammlung“.

Sie könnten einen wichtigen Beitrag für „gut beratene politische Entscheidungen“ leisten. Kritik übt Schulz an der Jungen Union: Für diese sei es „scheinbar von keinerlei Bedeutung, möglichst vielen Menschen Zugang zu poltischen Entscheidungsprozessen zu ermöglichen“.