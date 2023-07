Kieler Bürgerservice: Deshalb bleibt die Urkundenstelle freitags zu

Kiel. Die Landeshauptstadt Kiel schränkt die Öffnungszeiten der Urkundenstelle im Standesamt ein. Zwischen Juli und September bleibt der Dienst freitags geschlossen. Die CDU-Fraktion der Kieler Ratsversammlung kritisiert das scharf. Der Bürgerservice erfülle seine Aufgabe nicht. Ordnungsdezernent Christian Zierau weist die Vorwürfe zurück – er spricht sogar von einem Fortschritt.

Nach der Anpassung ist die Urkundenstelle im Gebäude Fleethörn 26 an drei Vormittagen sowie an einem Nachmittag in der Woche geöffnet. Der Freitagvormittag fällt weg, das entspreche einer Reduzierung von effektiv 3,5 Stunden, teilt die Stadt mit. Diese Sprechzeit sei zuletzt ohnehin kaum genutzt worden.

In der Urkundenstelle im Standesamt Kiel läuft fast alles online

„Hintergrund für diese temporäre Maßnahme ist insbesondere der Erfolg des im letzten Jahr eingeführten Online-Dienstes für die Urkundenanforderung“, so Sprecherin Kerstin Graupner. Mehr als 90 Prozent der privaten Anträge für Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden sowie entsprechende Registerauszüge erfolgten inzwischen über das Internet, „Tendenz steigend“, berichtet sie.

„Ferner kommt es aktuell zu einer hohen Nachfrage bei Kirchenaustritten, die intern eine erhöhte Kapazität beanspruchen. Hier wird ab Montag eine neue Online-Terminvergabe freigeschaltet, die die Terminvergabe für alle leichter machen soll“, so Graupner. Die Antragsflut soll am bisher bereits publikumsfreien Mittwoch und nun auch am Freitag abgearbeitet werden.

„Wieder eine Einschränkung im Bürgerservice“, schimpft hingegen Antonia Grage, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion. Sie kritisiert „arbeitnehmerunfreundliche Zeiten“ an zwei Tagen. „Auch die einmal wöchentliche Öffnung am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr passt in keinen Vollzeitarbeit-Alltag“, so Grage. „Die CDU-Ratsfraktion fordert im Bürgerservice deutlich mehr Flexibilität.“

Stadtrat Christian Zierau sieht das ganz anders: Es handele „sich nicht um Leistungseinschränkungen, sondern es werden Prioritäten gesetzt“, so Zierau. Die Anforderungen haben sich ihm zufolge gewandelt, „und wir sind in der Lage, auf weitere Entwicklungen zu reagieren“. Die Verwaltung sei verlässlich für die Bürger da.

Kiels Stadtrat Zierau: Bürgerservice ist bereits erweitert worden

Die Kritik der CDU ignoriere den jüngsten Fortschritt beim Bürgerservice, der im zweiten Halbjahr 2022 stabilisiert und im laufenden Jahr erweitert worden sei. Unter anderem um ein zweites Briefwahlbüro zur Kommunalwahl, die Ausgabe von Geburtsurkunden in Krankenhäusern und weitere neue Online-Dienste.

An die CDU-Fraktion richtet Zierau eine klare Botschaft: „Mit Ad-hoc-Empörung und Sähen von Zweifeln an einem funktionierenden Staat sollte man in diesen Zeiten besser dosiert umgehen. Für Hinweise, berechtigte Kritik und eine differenzierte Debatte stehe ich jederzeit zur Verfügung.“ Die Urkundenstelle des Standesamtes ist ab Montag, 3. Juli, montags, dienstags und donnerstags jeweils von 8.30 bis 13 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

KN