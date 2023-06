Mutmaßliche IS-Rückkehrerin in Kiel festgenommen

Kiel/Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat in Kiel eine Syrien-Rückkehrerin festnehmen lassen. Wie die oberste Anklagebehörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, werden der Deutsch-Algerierin unter anderem Mitgliedschaft in den Terrororganisationen Islamischer Staat (IS) und Junud al-Sham vorgeworfen.

Die Frau soll 2013 mit ihrer damals wenige Monate alten Tochter nach Syrien gereist sein, um mit einem Junud al-Sham-Kämpfer in ein Haus zu ziehen, aus dem die ursprünglichen Bewohner vertrieben worden waren. Später habe sich das Ehepaar dem IS angeschlossen.

Die Beschuldigte habe für ihren Mann den Haushalt geführt und die gemeinsamen Kinder im Sinne der Vereinigungsideologie erzogen. Sie habe eine halbautomatische Schusswaffe sowie ein Schnellfeuergewehr besessen und sich im Umgang damit unterrichten lassen. Nach dem Tod des Mannes habe sie nach islamischem Ritus einen verwundeten IS-Kämpfer geheiratet und gepflegt, um seine Kampfkraft wiederherzustellen. Im März 2018 kehrte sie nach Deutschland zurück.

Die Beschuldigte wurde laut Bundesanwaltschaft am Dienstag durch BKA-Beamte festgenommen und am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

