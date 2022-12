﻿Bundeskanzler Olaf Scholz kommt Dienstag zur U-Boot-Taufe nach Kiel

Bundeskanzler ante Portas: Kein Geringerer als Olaf Scholz persönlich wird am Dienstag bei der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel erwartet. Der Grund für den hohen Besuch: die Taufe von zwei U-Booten, die TKMS für Singapur gebaut hat.

Kiel. Sie kosten mehr als eine halbe Milliarde Euro und werden in naher Zukunft zu den stärksten Waffensystemen der Republik Singapur zählen. Die Rede ist von den vier neuen U-Booten, die die Marine Singapurs aus Kiel bekommt. Eines der Boote steht bereits kurz vor der Auslieferung. Zwei weitere werden am Dienstag in Gaarden getauft. Für diesen Festakt hat sich ein ganz besonderer Besucher angekündigt: Bundeskanzler Olaf Scholz.