Bundespolizei Kiel nimmt Männer auf Kreuzfahrtschiff fest und bringt sie ins Gefängnis

Kiel. Als am Sonnabend die „MSC Euribia“ und die „Aidanova“ in Kiel festgemacht haben, schlug die Bundespolizei zu: Sie nahm zwei Besatzungsmitglieder fest, diese müssen für insgesamt 905 Tage in Haft.

Bei der routinemäßigen Überprüfung der Passagier- und Besatzungslisten stolperten die Bundespolizisten über die Haftbefehle für einen 33-jährigen nordmazedonischen und einen 55-jährigen türkischen Staatsangehörigen.

Besatzungsmitglieder von „MSC Euribia“ und „Aidanova“ verhaftet

Die zwei Besatzungsmitglieder der „MSC Euribia“ und der „Aidanova“ waren durch deutsche Gerichte jeweils wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden, wobei der nordmazedonische Staatsangehörige noch 551 Tage und der türkische Staatsangehörige noch 350 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen haben.

Nach Ankunft der beiden Schiffe in Kiel konnten Bundespolizisten die Männer in Empfang nehmen, verhaften und in eine Justizvollzugsanstalt einliefern.

