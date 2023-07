﻿Damenbesuch im Spähfahrzeug: Wem gehören die Pumps?

Kiel. Die Soldaten des Aufklärungsbataillons 6 der Bundeswehr aus Eutin gehörten im vergangenen Jahr zu den ersten Einheiten, die nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nach Litauen verlegt wurden. Seitdem waren sie immer wieder dort. Im Kieler Ostuferhafen gab es für einen Teil der Einheiten bei einer Rückverlegung jetzt einen Empfang.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hatte es dabei besonders der Fennek angetan. Der rund zehn Tonnen schwere gepanzerte Spähwagen aus deutsch-niederländischer Entwicklung ist das Arbeitsgerät der Eutiner Aufklärer.

Ausgestattet mit Maschinengewehr, Verbundpanzerung und Drehstabfederung ist der Fennek ein robustes Fahrzeug für die Aufklärung auch in schwierigem Gelände. Ein Problem hat das Gefährt nur mit Frauenschuhen. Deshalb zog die Ministerin beim Empfang am Donnerstag kurzerhand ihre Pumps für die Probefahrt mit dem Fennek aus.

Sütterlin-Waack ließ sich dabei alles zeigen, was der moderne Allrad-Wagen an Bord hat und drehte drei Runden durch den Ostuferhafen. Während die rund 50 Frauen und Männer des Aufklärungsbataillons sich am Büfett stärkten, gab es für die Ministerin Informationen über das Ausspähen der Feindstellungen, die beste Tarnung und die effektive Zielerkundung.

Einweisung in die Technik eines Spähpanzerwagens vom Typ Fennek: Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ließ sich die Technik zur Aufklärung von feindlichen Stellungen zeigen. © Quelle: Frank Behling

Für die Soldaten gab es bei dem Empfang im Ostuferhafen viel Anerkennung für die Leistung an der Ostgrenze der Nato. „Diese Präsenz ist gerade im Baltikum wichtig, weil die Menschen dort unsere Unterstützung brauchen. Die Ankündigung der Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen ist ein wichtiges Signal“, so Sütterlin-Waack.

Damit werden in den kommenden Monaten auch weitere Transporte von Schleswig-Holstein nach Litauen erfolgen. „Der Dienst der Soldaten aus Schleswig-Holstein ist dabei ein ganz wichtiger Beitrag“, so Philipp Murmann, Präsident der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord).

Er verwies darauf, dass ein großer Teil der Fahrzeuge der Bundeswehr auch von Betrieben in Schleswig-Holstein und Hamburg produziert wird. „Die Wehrtechnik-Unternehmen im Norden wollen ihren Beitrag für die Bundeswehr leisten“, so Murmann.

Der UV Nord hatte auch den Empfang im Kieler Hafen als Zeichen der Solidarität mit den Truppen organisiert. Nach einer einstündigen Pause im Hafen ging es im Konvoi weiter. „Das war eine sehr schöne Geste“, freute sich Bataillons-Kommandeur Oberstleutnant Hendrik Hoffmann.

Für die Anwohner des Ostrings und der B 76 wird der Anblick gepanzerter Fahrzeuge in den kommenden Wochen zum Alltag gehören. Mit fast jeder Fähre kommt auch Militärgerät.

