﻿Doppeldecker am Haken: Sightseeing-Bus in Kiel abgeschleppt

Kiel. Drei Tage lang war ein kaputter Doppeldecker-Bus an der Rathausstraße in Kiel abgestellt. Jetzt ist der schwere Havarist weg. Endlich abgeschleppt.

Der mehr als 40 Jahre alte knallrote Hop-on-Hop-off-Bus der Firma City Sightseeing mit 1,3 Millionen Kilometern auf der Uhr hatte am Montag auf der Steigung der Rathausstraße Richtung Exerzierplatz schlapp gemacht. Der Gang sprang raus – und ließ sich nicht wieder einlegen. Die Getriebepumpe war geplatzt. Immerhin gelang es dem Fahrer, den auffälligen Doppeldecker an den Fahrbahnrand zu bringen.

Abschleppdienst aus Neumünster holte Doppeldecker in Kiel

Dort blieb der Touri-Bus bis zum Mittwoch stehen. Es ist ja nicht so einfach, einen Termin bei einem Abschleppdienst zu bekommen, der ein 23 Tonnen schweres Fahrzeug in Bewegung setzen kann.

Die Firma Hans-Peter Möller aus Neumünster-Einfeld kann das. Die überregional bekannte Werkstatt am Roschdohler Weg ist zugleich Abschlepp- und Bergungsdienst. In Schleswig-Holstein weiß man: Wenn nichts mehr geht, geht Möller. Am Mittwoch war die schwere Zugmaschine verfügbar.

Christoph Schlicht (33) und Stefan Völkner (40) kamen am Nachmittag aus Einfeld und nahmen den Doppeldecker auf den Haken. Passanten blieben stehen und bestaunten das Abschleppmanöver. Sie brachten ihn in langsamer Fahrt zur Werkstatt von MAN in Kiel-Wellsee. Insbesondere unter den Brücken mussten sie achtgeben, ihr Anhang war immerhin vier Meter hoch.

City Sightseeing setzt in Kiel bald vier Doppeldecker ein

Ralf Pelzel (66), der Geschäftsführer von City Sightseeing Kiel, muss nun einstweilen mit zwei statt drei Bussen Touristen durch Kiel kutschieren. Er ist zuversichtlich, dass der Dieselmotor repariert werden kann. Wenn nicht, ist der Bus trotzdem nicht verloren. „Dann rüsten wir ihn auf Elektrobatterie um“, sagte Pelzel den Kieler Nachrichten. Das dauert allerdings etwas länger.

Auf Sicht will Pelzel für Kiel sogar einen vierten Bus anschaffen. Er dehnt in diesem Jahr erstmals die Sightseeing-Saison in Kiel auf März bis November aus. Sein Plan: ganzjährig Besichtigungstouren anbieten.

Doppeldecker dürfen nicht über Holtenauer Hochbrücke

Ein Klagelied will Pelzel bei der Gelegenheit noch singen: Er darf mit seinen Bussen nicht über die Holtenauer Hochbrücke. Grund: die Bauarbeiten dort. Was Profi Pelzel nicht versteht: „KVG-Busse dürfen rüberfahren. Wir nicht. Dabei sind unsere Busse leichter.“ City Sightseeing muss seine Fahrgäste nun südlich des Kanals bei der Fähre rauslassen. Die bringt sie ans andere Ufer. Dort gehen sie dann zu Fuß zum Thiessenkai. Suboptimal.

Die Firma City Sightseeing mit Sitz in Berlin ist weltweit mit 2500 Doppeldeckern unterwegs. Darunter sind andernorts auch Busse mit mehr als acht Millionen Kilometern auf der Uhr.

KN