﻿Kieler Busfahrer überlastet: KVG kürzt schon wieder den Fahrplan

Kiel. Nach dem Hilferuf der Busfahrer wegen Arbeitsüberlastung steuert die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) jetzt gegen: Zusammen mit dem Betriebsrat und der Landeshauptstadt hat sie eine Absichtserklärung vorgelegt, um das Personal zu entlasten. Unter anderem müssen sich die Fahrgäste erneut auf eine Einschränkung des Fahrplans einstellen. Aber auch der Einstieg über die hintere Tür wird ermöglicht.

„Wir brauchen eine funktionierende Mobilität, das ist ein existenzielles Bedürfnis der Kielerinnen und Kieler. Das schaffen wir nur mit zufriedenen Kollegen bei der KVG“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bei der Unterzeichnung am Mittwoch. Die Absichtserklärung sei „ein wichtiger Meilenstein, aber noch nicht die Lösung“.

KVG-Busfahrer beklagten Überlastung

Vor rund einem Monat hatten Kämpfer und andere Politiker einen anonymen Brandbrief von Busfahrern erhalten. Darin beklagten die KVG-Beschäftigten eine ständige Überlastung des Fahrpersonals, die zu Krankheit und Kündigungen führe. Neben der Unterbesetzung durch Personalmangel ging es darin unter anderem um familienunfreundliche Dienste.

Laut Geschäftsführer Andreas Schulz habe die KVG in den vergangenen sechs Jahren Hunderte Kollegen neu eingestellt. „Bei diesem schnellen Wachstum fühlt sich der eine oder andere vielleicht nicht mitgenommen“, räumte Schulz ein. Das habe sich auch in Mitarbeiterbefragungen gezeigt, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie in dem Schreiben geschildert.

Letzte Unterschriften für die KVG-Absichtserklärung (von links): Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), KVG-Betriebsratsmitglied Michael Schultz, Aufsichtsratsvorsitzende Anke Oetken (Grüne), Geschäftsführer Andreas Schulz und Sabine Schirdewahn, Werkleiterin des Eigenbetriebs Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel. © Quelle: Tilmann Post

Zudem biete das Unternehmen seiner Belegschaft mehrere Wege an, Probleme anzusprechen, auch anonym. Das sei zuletzt aber kaum noch genutzt worden. Das bestätigte Michael Schultz vom KVG-Betriebsrat. „Die schlagartige Unzufriedenheit kam nun sicherlich dadurch, dass die Stadt gefühlt eine einzige Baustelle war“, sagte er. „Das muss besser koordiniert werden.“ Es reiche nicht, vom grünen Tisch aus zu entscheiden, ob ein Bus eine Engstelle passieren kann.

Kieler Busfahrplan wird im Oktober eingeschränkt

„Im kommenden Jahr haben wir noch einmal eine große Baustelle am Theodor-Heuss-Ring, danach aber für mindestens 15 Jahre Ruhe. Das wird die Belastung nehmen“, so Ulf Kämpfer. Der Fahrdienst müsse aber kurzfristig entlastet werden. Dazu sind nun mehrere Punkte vorgesehen, etwa wird der Fahrplan ab dem 14. Oktober um weitere drei Prozent der Fahrleistung gestutzt.

Welche Linien das betrifft und wie lange es dabei bleibt, ist noch unklar. „Das soll zur Verlässlichkeit des Fahrplans und zur Wertschätzung des Personals beitragen“, so Sabine Schirdewahn, Werkleiterin des Eigenbetriebs Beteiligungen der Landeshauptstadt. Der Schritt ist laut Andreas Schulz nötig, weil die Fahrerreserve bereits voll im Dienst sei und kurzfristige Erkrankungen nicht abgefedert werden können.

Der Fahrplan ist in der Vergangenheit bereits zweimal eingeschränkt worden, weil nicht genug Fahrer zur Verfügung stehen – zuletzt im Juni. Zusammen mit der Reduzierung im Oktober fehlen Schulz zufolge dann insgesamt zwischen acht und neun Prozent der Leistung. Der Geschäftsführer hoffe, diese Reduzierung mittelfristig wieder aufheben zu können. Dazu müsste das, worauf er sich mit Betriebsrat und Stadt geeinigt hat, aber erst einmal wirken.

Zustieg über die hintere Bustür ab November in Kiel möglich

Damit die Fahrer nicht jeden Fahrgast kontrollieren müssen, wird der Zustieg über die hintere Bustür ab 1. November wieder ermöglicht – aber zunächst nur als Projekt bis Ende Juni 2024. Geichzeitig sollen mehr Fahrscheinkontolleure eingesetzt werden. Zudem will die KVG bei ihren Ruheständlern darum werben, sich zeitweise wieder hinters Steuer zu setzen. Bis Ende November wird zudem ein Personal-Masterplan unter dem Titel „Halten – Gewinnen – Wiederhochfahren“ aufgestellt.

Darin sollen auch die Dienstpläne überarbeitet werden, sodass die 600 Beschäftigten im Fahrdienst unter anderem weniger Wochenenddienste am Stück leisten müssen. Auch die hauseigene Ausbildung bei der KVG werde attraktiver. Bewerber müssen beispielsweise über einen Pkw-Führerschein verfügen. Wer den nicht vorweisen kann, wird finanziell unterstützt, um ihn zu erlangen. Quereinsteiger erhalten bereits in der Fahrausbildung ein Fahrergehalt.

