﻿Forderung nach Haltestelle am Holstenfleet: Das sagt die Stadt

Kiel. Das Holstenfleet belebt die Kieler Innenstadt. Darin sind sich die meisten Beobachter einig. Doch vollends glücklich sind die Einzelhändler mit allen Details des Projektes weiterhin nicht. Immer wieder wird von Passanten und Händlern eine Bushaltestelle direkt an der Holstenbrücke gefordert – wie es sie bereits vor der Umgestaltung gab. Doch die Stadt macht keine Hoffnung. Kurzfristig werde alles bleiben, wie es ist. Nur mit Blick auf die Stadtbahn hat es im Rathaus inzwischen ein Umdenken gegeben.

„Es ist sehr unglücklich, dass es die Haltestelle Holstenbrücke nicht mehr gibt.“ Helge Bachmann spricht aus, was viele Gewerbetreibende rund um das Holstenfleet denken. „Wenn die Busse hier sowieso entlang fahren, warum können sie nicht auch gleich halten?“, fragt sein Bruder Ole Bachmann.

Keine Bushaltestelle am Holstenfleet: Längere Wege zu den Geschäften

Die beiden Männer betreiben gemeinsam den Skateshop „Support“ in der Kehdenstraße. „Ein Bus hat die Aufgabe, Menschen dort hinzubringen, wo es auch Sinn macht“, sagen die Geschäftsinhaber. Doch die Haltestellen-Infrastruktur in der Innenstadt ergebe keinen Sinn. Mit dem Bau des Holstenfleets ist die Station „Holstenbrücke“ ersatzlos weggefallen. Wer nun mit dem Bus in die City will, kann an der Andreas-Gayk-Straße, am Bootshafen oder am Martensdamm aussteigen.

Durch den Wegfall ist besonders der Weg in die obere Holstenstraße – in der der Leerstand ohnehin schon besonders hoch ist – und in die Kehdenstraße verlängert geworden. „Es kommen weniger Kunden als vor der Umgestaltung“, sagen die Support-Betreiber, die sich auch eine bessere Sichtbarkeit des Kehden-Küter-Kiezes, beispielsweise durch Schilder, wünschen.

Martensdamm: Gefährliche Straßenquerung am Kleinen Kiel

Ein weiteres Problem: Bus-Passagiere müssen am Martensdamm aus Richtung Wik kommend die Straße überqueren, um zu den Geschäften zu gelangen. Durch die Kurve am Kleinen Kiel ist die Querung jedoch nicht gut einsehbar. Eine Ampel oder einen Zebrastreifen gibt es nicht. „Der Übergang ist gefährlich“, sagt Imke Harders, Betreiberin vom Friseur Coco direkt am Holstenfleet. Sie fragt: „Muss hier erst etwas passieren, bevor sich etwas ändert?“ Auch Harders wünscht sich die Haltestelle zurück. „Die Kundenzahlen sind zurückgegangen. Es gibt weniger Menschen, die spontan zu uns kommen.“

Am Martensdamm gilt Tempo 30. Die Geschwindigkeit weiter zu begrenzen, ist nach Angaben der Stadt nicht möglich, weil der Streckenzug Rathausstraße/Rathausplatz/Martensdamm als Kreisstraße klassifiziert ist. „Die Querung ist außerdem nicht unfallauffällig“, argumentiert Stadtsprecherin Kerstin Graupner.

Stadtbahn: Haltestelle am Holstenfleet wird geprüft

Die Rückkehr einer Bushaltestelle am Holstenfleet schließt Graupner aus – zumindest für die kommenden Jahre. „Bis zu einer möglichen Umgestaltung der Holstenbrücke im Zuge des Stadtbahnbaus bleibt es dabei, dass in der Holstenbrücke keine Bushaltestelle angelegt werden kann.“ Die Stadt begründet den Wegfall der Haltestelle damit, dass es zu wenig Platz auf der Fahrbahn gebe und Radfahrer eingeschränkt wären, falls Busse stoppen.

Mit Blick auf die zukünftige Trassenführung der Stadtbahn ist ein Umdenken jedoch möglich. Während der Trassenbegehungen wurde verstärkt der Wunsch nach einer Haltestelle für die Stadtbahn am Holstenfleet geäußert. Diese Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Einzelhändler werden zum Anlass genommen, die Platzierung möglicher Haltstellen am Holstenfleet und der Umgebung eingehend und ergebnisoffen zu prüfen, kündigt Graupner an.

Bis die Stadtbahn am Holstenfleet fahren wird, kann es allerdings noch zehn Jahre dauern. Für Christiane Jüngerich, Inhaberin der Nautilus-Apotheke, ist das ein viel zu langer Zeitraum. „Alles, was jetzt bereits die Frequenz reduziert, schadet der Innenstadt.“

