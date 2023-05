﻿3500 Läufer starten beim Firmen-Event an den Kiellinie

Kiel. Was für eine perfekte Kulisse: Direkt an der Kiellinie zeigten am Mittwoch die Teams von insgesamt 240 Unternehmen, was sportlich so alles in ihnen steckt. Insgesamt 3500 Läuferinnen und Läufer zogen in einem 4,5 Kilometer langen Rundkurs am Wasser vorbei und bewiesen Teamgeist beim Business Run von AOK und Zippel’s Läuferwelt.

In der Luft waberte schon weit vor dem Start eine kräftige Adrenalinwelle. Läufer, soweit das Auge reicht. Apothekerinnen sind mit ihren Azubis dabei, Lehrer, Pfleger, Anwälte oder Wissenschaftlerinnen. So bunt wie die Welt sind auch die Teams, die an den Start gehen.

3500 Läuferinnen und Läufer beim Business Run 2023 dabei

„Schon letztes Jahr haben wir mitgemacht“, sagt Marketingleiter Yannik Böttcher (22) und bindet seiner Teamkollegin Mandy Zade (24) die Startnummer 1920 um. Beide arbeiten bei der Büroinformationssysteme GmbH „L und M“ in Flintbek und starten heute mit einem Viererteam.

„Die Atmosphäre hier ist einfach einzigartig“, sagt Mandy Zade aus der Buchhaltung. Direkt vom Büro aus ging es zusammen mit Azubi Victoria Schnoor (18) und Fachinformatiker Hannes Weber (25) an die Reventloubrücke. „Das Wetter könnte nicht besser sein.“

Business Run wird von Zippel’s Läuferwelt und AOK organisiert

Dichtes Gewusel herrscht schon knapp eine Stunde vor dem Start vor den Zelten und der Bühne. Während Organisator Paul Ziplinsky von Zippel’s Läuferwelt noch mal schnell die Strecke abfährt, werden am grünen Zelt der AOK letzte Kommandos gegeben. Die Krankenkasse ist Mitorganisator des Events.

„40 Helfer von uns sind heute im Einsatz“, erzählen Anja Gawinski und Heinke Huuck vom AOK-Orga-Team. „20 weitere laufen mit.“ Die Akzeptanz des Laufs, der 2016 zum ersten Mal von Rainer Ziplinsky organisiert wurde, liege vor allem an der tollen Strecke. Aber natürlich auch am Teamgedanken. „So wird aus einem Individualsport ein Gruppensport.“

Als um 18 Uhr die ersten Läuferinnen und Läufer starten, hat alle die Adrenalinwelle erfasst. Von der Reventlouwiese geht es vorbei an der Krusenkoppel bis zur Lindenallee auf die Kiellinie und dann in Richtung Düsternbrooker Weg und Schlossgarten zurück zur Reventlouwiese. Für so einen Lauf kann man sich keine schönere Stadt vorstellen.

