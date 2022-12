﻿Modekette C&A schließt Filialen in Schleswig-Holstein

Die Modekette C&A erfindet sich neu: Schicker und moderner sollen die Filialen werden. Doch jetzt ist klar: Die Umstrukturierung hinterlässt auch hässliche Spuren. Mehrere Filialen fallen dem neuen Kurs zum Opfer – auch in Schleswig-Holstein. Betroffen sind die Standorte Kiel (Nordlicht), Rendsburg und Elmshorn.

Kiel/Rendsburg. „Bis bald!“ steht auf der großen Scheibe der C&A-Filiale in der Holstenstraße in Kiel. Und dazu in Signalrot die Botschaft: „70 % auf alles“. Doch hier, im ohnehin krisengeplagten Shopping-Zentrum Nordlicht, wird es ein Wiedersehen mit der preisaggressiven Modekette nicht geben. Denn da steht auch: „Wir schließen diese Filiale“. Man freue sich auf einen Besuch „ganz in der Nähe“ – im Holstentörn oder im Baltic-Center Schwentinental.