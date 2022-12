﻿Café Feuerherz in Kiel: Wenn die Rente nicht für Kaffee und Kuchen reicht

Neben der größten Tafelausgabe Kiels in der Sozialkirche Gaarden liegt das Café Feuerherz. Hier treffen sich Menschen, die am Existenzminimum leben. Bei einem Becher Kaffee für 80 Cent sprechen sie über ihre Sorgen.

Kaffeekränzchen im Café Feuerherz in Kiel in aller Bescheidenheit (von links): Gaby (66), Monika (68), Gisela (63), Anni (73), Susanne (57) und Eva (72) treffen sich jede Woche im Café Feuerherz in der Sozialkirche in Kiel-Gaarden. Sie alle sind von Altersarmut betroffen und Kundinnen der Kieler Tafel, die neben dem Café ihre Ausgabestelle hat.

Kiel. Im Café Feuerherz duftet es wie in der Küche einer großen Familie. Nach Blechkuchen im Ofen, nach frisch gebrühtem Kaffee und einem Topf Hühnersuppe auf dem Herd. Man möchte alles gleichzeitig bestellen. Zumal die Speisen und Getränke zum Selbstkostenpreis über den Tresen gehen. Doch im Café Feuerherz in Kiel tritt man vor allem auf Menschen, die sich nur wenig, einige von all dem sogar nichts leisten können.

Viele sitzen nur da, ohne ein Getränk; offenbar ist nicht mal ein Becher Tee für 40 Cent drin. Andere nippen stundenlang an einem Kaffee. Oder sie gönnen sich das Stück Kuchen für 80 Cent höchstens einmal in der Woche. So wie Gaby und ihre Freundinnen. „Das ist für uns Luxus“, meint die 66-Jährige und deutet auf die gebrannten Mandeln, die sie im Café Feuerherz in Kiel für einen Euro erstanden hat. Diese Tüten, die auf einem Weihnachtsmarkt das Vierfache gekostet hätten, gönnen sich die Frauen heute ausnahmsweise. Nach einem bewegten Leben, in dem sie viel gearbeitet und Kinder großgezogen haben, leben sie heute in Armut. Nur, wenn sie sich regelmäßig kostenlose Lebensmittel bei der Tafel abholen, kommen sie über die Runden. Den Tafeltermin verbinden sie immer mit einem Besuch im Café Feuerherz in Kiel.

Gast im Café Feuerherz in Kiel: „Das bisschen Rente reicht nicht“

„Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind Rentnerinnen und bekommen Grundsicherung“, sagt Gaby. Es bedeute ihr viel, sich hier mit den anderen zu treffen. „Dann ist man wenigstens nicht allein. Wir gehen ja nirgendwo mehr hin. Das ist zu teuer.“ 320 Euro bleiben ihr nach Abzug der festen Kosten zum Leben. „Mir sogar nur 200“, bemerkt Susanne (57). „Das bisschen Rente reicht nicht. Ich bin fast zur Vegetarierin geworden, ich gönn’ mir nur noch zweimal pro Monat Fleisch“, erzählt Gaby. Sie habe sogar aufgehört zu rauchen. „Und ich habe aus Verzweiflung wieder damit angefangen.“

Gaby (66) hat zwei kaufmännische Ausbildungen absolviert, stets gearbeitet und dabei ein Kind und ein Enkelkind großgezogen. Weil ihr Rente nicht reicht, erhält sie Grundsicherung, geht zur Tafel und trifft sich im Sozialcafé Feuerherz mit anderen Frauen, die auch am Existenzminimum leben. „Wir werden von der Politik zu wenig bedacht“, sagt sie. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Gabys Enkelin wohnt in Hamburg, die Reise dorthin ist unbezahlbar. Das Neun-Euro-Ticket konnte sie sich noch leisten. Das Nachfolgeticket für 49 Euro nicht mehr. Die Rentnerin ist unzufrieden mit der Politik. „Auf uns guckt ja keiner. Wenn man zur untersten Schicht gehört, ist man nicht wichtig“, sagt sie und die anderen sechs Frauen am Tisch nicken. In öffentliche Bauvorhaben fließe das, was anderswo dringend gebraucht würde. Überflüssig sei in Kiel zum Beispiel ein Fahrradparkhaus für 14 Millionen auf dem UKSH-Campus, sagt sie, „genau wie das noch viel teurere Holstenfleet in der Innenstadt. Aber für Parkbänke oder ein günstiges Monatsticket fehlt das Geld“.

Arme Rentnerin aus Kiel: „Am schönsten ist es im Bett“

Eva (72), die im Café Feuerherz in Kiel mit am Tisch sitzt, klagt nicht über die Politik. Sie sucht den Fehler eher bei sich. „Ich habe Näherin gelernt und 45 Jahre gearbeitet. Das war wohl der falsche Beruf. Aber es gab für mich damals keine große Wahl“, berichtet sie. Drei Kinder hat sie großgezogen und sie hat sieben Enkel. Ihre Rente von 616 Euro sei durch die Inflation noch knapper: „Ich gehe nur einkaufen, wenn es unbedingt sein muss.“

Eine andere Frau am Tisch berichtet, dass sie die Supermarktprospekte durchstöbere und nur noch Sachen im Angebot kaufe. Auch bei der Heizung und am Strom sind die Frauen so sparsam wie nur möglich. „Am schönsten ist es im Bett“, meint Gisela (63).

Das sind die Themen, die diese Frauen im Café Feuerherz in Kiel bewegen. Aber nicht nur sie. Die Männer, die heute ebenfalls im warmen Café warten, damit sie eine Kiste Lebensmittel von der Tafel bekommen, sie haben genau die gleichen Sorgen. „Es ist eine Frechheit. Ich bin gelernter Metzger und habe 45 Jahre lang durchgehend gearbeitet. Jetzt habe ich eine Rente von 918 Euro und bekomme vom Staat nichts dazu. Also muss ich hierherkommen“, sagt Dieter (65).

Mit ihm steht Werner (71) für Gratis-Lebensmittel an. Auch er hat sich seinen Ruhestand anders vorgestellt. „Ich habe viel gearbeitet, habe Koch gelernt, bin zur See gefahren, habe bei HDW gearbeitet.“ Werner betont, dass er zu wenig zum Leben hat, aber trotzdem kein Geld vom Staat nimmt. Die Geschichten dieser Männer ähneln sich und denen vieler anderer im Café Feuerherz in Kiel. Fast immer war es eine Krankheit, die sie aus dem Arbeitsleben riss und in die Armut trieb.

Dieter (65) hat „Metzger gelernt und 42 Jahre in verschiedenen Tätigkeiten durchgehend gearbeitet“, bevor er wegen einer Krankheit aufhören musste. „Aber ich will wieder arbeiten“, sagt er. Vom Staat bekomme er kein Geld, seine Rente von 918 Euro reiche nicht zum Leben. Daher geht er zur Tafel und ins Café Feuerherz. Es sei eine Frechheit, sagt er, dass er vom Sozialsystem keine Unterstützung erfahre. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Dass die Gäste im Café Feuerherz in Kiel hier jeden Euro dreimal umdrehen, dafür haben die Mitarbeiter Verständnis. Es geht ihnen ja ähnlich. Als Langzeitarbeitslose sind sie vom Jobcenter in diese Arbeitsgelegenheit geschickt worden. Neben Hartz IV bekommen sie zwei Euro pro Arbeitsstunde. Der Job soll sie zurück ins Arbeitsleben führen. Und sie wollen es ihren Gästen, die es auch nicht einfach haben, so gemütlich und nett wie möglich machen. Brigitte (59) beispielsweise ist froh, dass sie wieder gebraucht wird: „Mir bringt das Arbeiten hier sehr viel Spaß“, sagt sie.

Brigitte (59, links) jobbt im Rahmen einer Arbeitsmaßnahme für zwei Euro die Stunde im Café Feuerherz in Kiel. Areej (39) hat hier eine Festanstellung als Köchin. Die beiden arbeiten gern für die Café-Gäste, denn sie wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es die meisten haben. © Quelle: Uwe Paesler

Bei ihr bestellt gerade ein Mann, der ebenfalls Dieter heißt, einen Becher mit heißem Kaffee. Er setzt sich an einen der sechs großen Tische. Er bereue nichts aus seinem Leben, sagt er. Fast alles, was er als freiberuflicher Tischlermeister recht gut verdient habe, habe er in seine Kinder und seine zwei Ehen gesteckt. Nun ist auch er auf die Tafel angewiesen. Einen Teller Hühnersuppe für 2,50 Euro – heute frisch gekocht von Brigitte und ihren Kolleginnen – gönnt er sich lieber nicht. Für ihn und die meisten anderen muss es ein noch günstigeres Mittagessen geben – selbst gekocht aus dem kostenlosen Gemüse von der Tafel.

Von Von Karen Schwenke