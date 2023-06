﻿„Café International“ in Kiel: Fröhliches Fest aller Kulturen am Flandernbunker

Kiel. Abud Alkoga freut sich schon auf den kommenden Sonntag. Am 18. Juni soll das „Café International“ auf der Wiese vor dem Kieler Flandernbunker starten. Und das, wie er halb im Scherz anmerkt, aus nicht ganz uneigennützigen Gründen: Er selbst war vor Jahren aus Syrien nach Kiel geflüchtet und hat hier mittlerweile Wurzeln geschlagen. Sein älterer Bruder aber sei erst vor Kurzem in Deutschland angekommen, kenne noch kaum jemanden und sei deshalb sehr auf seinen kleinen Bruder angewiesen. Was könne da also gelegener kommen als das „Café International“, um Menschen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Multikulti-Unterhaltung beim „Café International“ in Kiel

Genau um dieses gegenseitige Kennenlernen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen geht es bei dem Begegnungsfest, das alljährlich vom Trägerverein des Flandernbunkers „Mahnmal Kilian“ organisiert wird. Auf der Bühne werden Musiker aus der Ukraine mit Rockmusik unterhalten, Lateinamerikaner mit Reggae, Sinti mit Jazz, Philippiner mit Tänzen, um nur einige zu nennen.

Wer mag, darf auch spontan mit Instrument erscheinen und sich zur Session einfinden oder eine Spiellücke solo besetzen. Kreative Workshops für alle Altersgruppen und Demokratiespiele sollen durch Kurzführungen durch den Flandernbunker ergänzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Veranstalter auf der Wiese vorm Flandernbunker, wo das „Café International“ über die Bühne gehen soll (v.li.): Matthäus Weiß (Verband Deutscher Sinti und Roma), Steffi Schoppe (ZBBS), Eckart Borchardt (Europa-Union), Kai Kern (Flandernbunker), Wilfried Saust (Europa-Union und Arbeitsgemeinschaft Kieler Auslandsvereine), Jens Rönnau (Flandernbunker), Idun Hübner (ZBBS) sowie Abud Alkoga (ZBBS, vorn). © Quelle: Sven Raschke

Verpflegung gibt es beim Fest nicht zu kaufen. Stattdessen sind die Besucher aufgerufen, selbst etwas mitzubringen. Schon jetzt gebe es Zusagen für Speisen aus Lateinamerika, der Ukraine, Eritrea, Syrien, Afghanistan und Deutschland, berichtet Jens Rönnau, Leiter des Flandernbunkers. „Man teilt mit den anderen und kommt dabei ins Gespräch“, so die Idee. Der historisch unschöne Ort eines Weltkriegsbunkers werde in sein Gegenteil verkehrt: einen Platz, an dem man sich gern aufhält und andere Kulturen kennenlernt.

Essen aus aller Welt als Vehikel zum Kennenlernen

Alle Teilnehmer seien durch das gemeinsame Essen und Musizieren zugleich Akteure, sagt Juliana Kellner, eine der Teamleiterinnen vom Flandernbunker. Vor dem Hintergrund des Krieges erwarten die Veranstalter dieses Jahr besonders viele Ukrainer. Auch Sinti und Roma werden wie jedes Jahr vertreten sein – der Verband Deutscher Sinti und Roma gehört von jeher zu den Organisatoren.

„Hier kommen Sprachen, Kulturen und Menschen zusammen, die das sonst nie tun“, sagt Matthäus Weiß, Landesvorsitzender des Verbands. „Diese Nähe ist wichtig.“ Zum ersten Mal unter den Organisatoren ist die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrant*innen (ZBBS), die sich für Geflüchtete und Migranten einsetzt und aus deren anderen Projekten viele Ukrainer, Syrer und Afghanen beim „Café International“ erwartet werden.

Auch für Kinder sind beim „Café International“ Unterhaltungsangebote wie Basteln und Tonformen im Programm. © Quelle: Jens Rönnau

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass das Treffen zeitgleich mit der Kieler Woche über die Bühne geht, sieht Jens Rönnau als Vorteil. Natürlich gebe es dadurch viele Konkurrenzveranstaltungen. „Aber wir sehen es nicht so gern als Konkurrenz. Viele verschiedene Veranstaltungen verstärken sich gegenseitig.“ Soll heißen: Generell mehr Besucher bedeuten auch mehr Zulauf für das „Café International“.

„Café International“: Das Festival vor dem Kieler Flandernbunker läuft am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Anmeldungen und Rückfragen unter Tel. 0431/2606309 oder per E-Mail an info@Kriegszeugem.de.

KN