So läuft das Campus Open Air auf dem Sportforum in Kiel

Kiel. Die Sportler-Party an der Christian-Albrechts-Universität gilt als die Mutter aller Studentenpartys und genießt eine jahrelange Tradition. Der Kultstatus hat solche Ausmaßen erreicht, dass mittlerweile rund um die Feier, die in der Regel erst nach Mitternacht richtig Fahrt aufnimmt, tagsüber ein buntes Rahmenprogramm geboten wird. Das Campus Open Air ist das größte Studenten-Event in Schleswig-Holstein. Neben der Party auf den Wiesen am Sportforum gehört zu der Veranstaltung auch der Campus Cup und Campus Live. Am Sonnabend kamen rund 4000 Besucherinnen und Besucher.

Der Ehrgeiz ist Felix Benderoth und Yannick Boisen anzusehen. Die beiden Sportstudenten klatschen sich ab, feuern sich an, bejubeln jeden Punkt. Immerhin geht es um den Einzug ins Halbfinale. Beim Round-Net-Turnier treten die beiden als Team „Boisenroth“ im Viertelfinale gegen Team „Wiese“ aus Simon Hansen und Lukas Aurnhammer an. In einem hart umkämpften Match setzten sich Benderoth und Boisen mit 2:1 nach Sätzen durch.

Campus Open Air: Round-Net-Turnier mit spannenden Matches

Doch auch bei einer Niederlage wäre das Team „Boisenroth“ zufrieden gewesen – trotz des Ehrgeizes. „Der Spaß ist das Wichtigste. Aber natürlich ist es schön, wenn man gewinnt.“ Die Stimmung auf dem Sportplatz am Sportforum ist gelöst. 25 Duos haben sich gemeldet, um am Round-Net-Turnier teilzunehmen. Die Aufgabe bei dem als „Spike Ball“ bekannt gewordenen Spiel ist es, einen kleinen Ball so auf ein rundes Netz auf dem Boden zu schlagen, dass die gegnerische Mannschaft den Abpraller nach maximal zwei Pässen nicht mehr zurück auf das Netz bringt.

„Es ist super organisiert, das Niveau ist sehr ausgeglichen“, freuen sich Felix Benderoth und Yannick Boisen über Gegner auf Augenhöhe und enge Matches. Über solch ein Lob freuen sich die Organisatoren natürlich – ebenso wie über das steigende Interesse an Round Net. „Letztes Jahr waren wir noch 20 Teams, jetzt sind es 25“, sagt Organisator Jarrit Maaßen.

Campus Open Air: Premiere 2022 ein großer Erfolg

Die Premiere des Campus Open Air 2022 war so erfolgreich, dass die Veranstalter aus der Fachschaft Sport, dem Sportzentrum der CAU und das Studentenwerk 2023 eine Fortsetzung auf die Beine gestellt haben. Neben Round Net gibt es zudem ein Fußball- und ein Volleyball-Turnier. Die Teilnahme ist nicht auf Studierende beschränkt, jeder kann mitmachen.

Und die Resonanz ist so groß, dass beim Fußball 27 und beim Volleyball zwölf Mannschaften gemeldet haben. Dabei handelt es sich stets um Mixed-Teams aus Männern und Frauen. Voraussetzung ist, dass es sich überwiegend um Hobby-Sportler handelt. Vereinsmannschaften sind nicht zugelassen.

Sportlerparty: Awareness-Team sorgt für mehr Sicherheit

Parallel zu den Turnieren laufen die Vorbereitungen für die große Freiluft-Party am Abend. Hanna Rausch und Liv Paysen hängen eine große Luftballon-Rundbogen auf, die Bühnen werden aufgebaut, freiwillige Helfer gebrieft.

Die diesjährige Sportler-Party steht unter dem Motto „We want to build a safer space“. Es wurde extra ein sogenanntes „Awareness-Team“ gegründet, das dafür sorgen soll, dass sich die Feiernden sicher fühlen. Das Team dient als Ansprechpartner, wenn es zu Belästigungen oder Übergriffen kommen sollte, zeigt Präsenz. „Es gab in der Vergangenheit keine Probleme“, sagt Organisator Jonathan Syring. Und dabei soll es auch bleiben. „Erfahrungen von anderen Partys zeigen, dass es dort mit Awareness-Teams noch besser läuft.“

KN