﻿Toni’s Kieler Erben: Wie schmeckt die italienische Küche im Casa al Porto?

Lange Jahre zählte das Toni’s in der Hafenstraße zu Kiels beliebtesten Italienern. Nachdem sich sein Besitzer Toni Atlante in den Ruhestand verabschiedet hat, soll das Lokal unter dem Namen Casa al Porto weiter italienische Küche für jedermann und jedefrau bieten. Gelingt den neuen Betreibern das?

Kiel. Seit jeher ist die Cucina italiana die beliebteste Länderküche der Deutschen. Der hiesige Genießer schätzt die Zugänglichkeit ihrer auf Pizza und Pasta konzentrierten Version. Ebenso gefällt ihm die ihrer Fisch- und Fleischgerichte, die mitunter nur ein Rosmarinzweig von ihren deutschen Äquivalenten unterscheidet. Und er liebt die offensive Gastfreundschaft der italienischen Restaurants, die insbesondere das gereifte Publikum an vergangene Urlaube erinnert.

Dass dieses Rezept auch im Großformatfunktioniert, dafür stand in Kiel lange ein Name ganz besonders: Toni's. Nicht zuletzt wegen der Bekanntheit seines Namensgebers und Küchenchefs Toni Atlante zählte das Restaurant in der Hafenstraße zu den beliebtesten Italienern der Stadt — hinsichtlich des Trubels dort vergleichbar mit dem Cosimo in der Feldstraße.