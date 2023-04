﻿„Letzte Generation“ in Kiel: Kontroverse Debatte an der CAU

An der CAU Kiel wurde am Dienstagabend im Rahmen einer Talk-Runde über und mit der „Letzten Generation“ diskutiert. Das Interesse der Studierenden war groß. Wie der Abend verlief – und in welchem Punkt sich Junge Union und „Letzte Generation“ einig waren.

Vier Protestaktionen der „Letzten Generation“ gab es bisher in Kiel – davon betroffen war auch der Knooper Weg.

Talk-Runde an der Uni

Kiel. Die Protestaktionen der „Letzten Generation“ polarisieren – auch an der CAU zu Kiel. Am Dienstagabend hatte die Studierendenvertretung Asta deswegen zu einer Diskussionsrunde mit drei Gästen geladen. Das Interesse war groß: Mehr als 100 Menschen waren vor Ort. So verlief der Abend.

Die Gäste und ihre Positionen: Clara Trommer, Sprecherin der „Letzten Generation“ Kiel, hat sich schon in Kiel auf die Straße geklebt. Sie will mit den Klebeaktionen bewirken, „dass die Regierung Klimaschutz endlich Ernst nimmt“.

Zana Hussein ist Aktivist bei Students for Future Kiel. Seine Hauptmotivation ist es, „Ungleichheiten abzuschaffen“. Paul-Timo Glindhaus, Landesgeschäftsführer der Jungen Union Schleswig-Holstein, sieht den Klimaschutz als „sehr wichtig“ an – kann mit dem Protest der „Letzten Generation“ aber nichts anfangen.

„Letzte Generation“ in Kiel: Protestform sorgt für Diskussionen

Der größte Streitpunkt: Besonders umstritten ist die Protestform der „Letzten Generation“. Diese sei „zutiefst ablehnbar“, sagt Glindhaus, und schade unbeteiligten Menschen. „In der Gesellschaft führt das nur zu Unverständnis.“ Für Trommer handelt es sich bei den Straßenblockaden zwar um einen nicht legalen, aber dennoch legitimen Protest: „Jede Form von Protest ist legitim, solange er gewaltfrei bleibt.“

Zana Hussein stimmt zu: Ziviler Ungehorsam habe historisch gesehen wichtige Veränderungen bewirkt – beim Frauenwahlrecht oder der Aufhebung der Rassentrennung in den USA. Glindhaus ist zwar auch der Meinung, dass legitimer Protest in einzelnen Fällen nicht zwingend legal sein müsse. Die Aktionen der „Letzten Generation“ fielen aber nicht darunter.

Talk an der CAU Kiel: Forderungen nach mehr Klimaschutz

Die Klima-Debatte: Einig sind sich die drei darin, dass beim Klimaschutz mehr passieren müsse. „Wir steuern auf eine Katastrophe zu“, sagt Trommer und spricht den IPCC-Klimabericht an. Darin hatten Wissenschaftler Tempo und Umfang der bisherigen Klimaschutz-Maßnahmen als unzureichend bezeichnet.

Um die Zunahme der Temperatur auf 1,5 oder maximal zwei Grad Celsius zu beschränken, müssten dem Bericht zufolge noch in diesem Jahrzehnt die Treibhausgasemissionen in allen Sektoren drastisch reduziert werden. „Wenn die Regierung auf die Wissenschaft hören würde, hätten wir jetzt schon eine vernünftige Klimapolitik“, so Trommer.

Glindhaus sieht zwar „Bedarf, mehr zu tun“. In Schleswig-Holstein treffe man aber schon viele Maßnahmen. Und: Deutschland könne das Klima nicht alleine retten, sondern sei auf Länder wie China angewiesen. Eine „Ausrede“, die Hussein nicht gelten lassen wollte: Statt die Schuld auf andere zu schieben, solle Deutschland beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen.

„Letzte Generation“ Kiel fordert mehr Tempo beim Klimaschutz

Der Vergleich des Abends: Die Politik während der Corona-Pandemie habe gezeigt, wie es gehen könne, sagt Trommer. „Damals wurden einschränkende Maßnahmen getroffen, um großes Unwohl abzuwehren“. Auch die Klimakrise müsse mit dieser Dringlichkeit behandelt werden. Paul Glindhaus nutzt Corona für einen anderen Vergleich: In Bezug auf die Aufklärung der Menschen könne sich die Regierung an Corona orientieren. „Wir brauchen staatliche Kampagnen, die die Menschen über die Klimakrise aufklären.“

Das Publikum: Die größtenteils jungen Zuschauerinnen und Zuschauer waren voll dabei. Es gab viel Applaus für Trommer und Hussein, aber auch Glindhaus brachte mit seinen Positionen viele hinter sich. In der Fragerunde zeigte sich, dass viele mit der Protestform der „Letzten Generation“ hadern – das Anliegen aber voll unterstützen.

Fazit: Dass das Thema „Letzte Generation“ auch Studierende beschäftigt, wird an diesem Abend deutlich. Das Format des Asta ist derweil gelungen – die Gäste können ausreden und es wird auf Augenhöhe diskutiert.