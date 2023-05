﻿CDU-Wahlkampf in Kiel: Wie Rainer Kreutz die letzten Stimmen einfängt

Kiel. „Ich habe schon 1600 Flyer verteilt“, sagt Rainer Kreutz nicht ohne Stolz mit Blick auf wochenlangen Wahlkampf, der bereits hinter ihm liegt. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai. Der Spitzenkandidat der Kieler CDU dreht nun noch einmal richtig auf, um die letzten Stimmen einzufangen. Dafür gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt als einen sonnigen Nachmittag an der Kiellinie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das Geschäft ist auch dort nicht immer leicht. Nur wenige der Passanten möchten am Lastenfahrrad, das den Christdemokraten als Wahlkampfstand dient, stehen bleiben. „Darf ich Ihnen etwas zur Kommunalwahl mitgeben?“, fragt Kreutz und streckt den Menschen sein Faltblatt mit Kugelschreiber und einem Tütchen Blumensamen entgegen. So macht er es Dutzende Male, bevor jemand überhaupt einmal näheres Interesse zeigt.

Die Stimmung am CDU-Stand ist dennoch gut. Neben Kreutz sind weitere Direktkandidaten vor Ort: Norman Freitag, Magdalena Drewes, Andreas Ellendt, Paul-Timo Glindhaus und Jan Wohlfarth buhlen um die Aufmerksamkeit der Passanten. Ab und an knallt es laut, wenn einer von ihnen einen der Luftballons für die Kinder mit zu viel Helium füllt – das Gelächter ist dann groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Rainer Kreutz, 66 Jahre alt und Polizeibeamter im Ruhestand, bleibt dran. Er wird sein Wahlkampfmaterial zwar nicht an jeden los, aber dennoch klappt es immer mal wieder. Und Kreutz kommt mit den Menschen ins Gespräch – auch überraschend. Eine junge Frau und ihr Begleiter, beide 25 Jahre alt, geben ihm im Vorbeigehen zu verstehen, dass sie ohnehin nicht die CDU wählen werden. Sie halten trotzdem inne, als Kreutz nach dem Grund fragt.

Die CDU setze sich zu wenig für den Pflegeberuf ein, sagen sie. Das kann Kreutz, der als Vorsitzender das Thema Pflege erst vor wenigen Wochen in den Mittelpunkt des Jahresempfangs seiner Ratsfraktion gestellt hat, nicht auf sich sitzen lassen. Doch was der Spitzenkandidat von den beiden gelernten Krankenpflegekräften hört, macht ihn nachdenklich.

„In den meisten anderen Ländern ist die Krankenpflege mit einem Studium verbunden, in Deutschland aber ist es ein Ausbildungsberuf“, sagt die junge Frau. „Ausländische Pflegekräfte sind also oft besser ausgebildet, erhalten während ihrer Anerkennungszeit aber nur den Pflegehelfer-Status.“ Ihr Begleiter ergänzt: „Die beherrschen den Beruf besser als wir, werden aber schlechter bezahlt – und ihnen wird das Leben oft schwer gemacht.“

„Da bin ich Kommunist“ – keine Provokation für Rainer Kreutz

Für die junge Frau ist klar: „Kein Wunder, dass die nicht bleiben.“ Beiden ist bewusst, dass die Kommunalpolitik nicht viel an dem Problem ändern kann. „Aber sie könnte zumindest ein gewisses Netz bieten“, so der 25-Jährige, der auch Beispiele nennt: mehr Unterstützung, um die Sprache zu lernen und um geeignet zu wohnen.

„Solche Gespräche sind wertvoll, auch wenn die beiden ihr Kreuz wohl noch immer nicht bei der CDU machen werden. Aber ich habe von konkreten Problemen erfahren, das hilft mir bei der politischen Arbeit sehr“, sagt Kreutz, der seit 15 Jahren Mitglied der Kieler Ratsversammlung ist. Beim Thema Wohnen lässt der junge Mann den CDU-Spitzenkandidaten jedoch noch nicht vom Haken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eine Wohnung ist für jemanden wie mich kaum zu bezahlen“, sagt der Pfleger, der jetzt Medizin studiert. „Es kann nicht sein, dass mit grundlegenden Dingen wie Wohnen so viel Geld verdient wird“, sagt er mit Blick auf große Vermietungsgesellschaften. „Die müssen enteignet werden, in dieser Sache bin ich Kommunist.“ Christdemokrat Kreutz erkennt die kleine Provokation und bleibt gelassen.

CDU-Spitzenkandidat zur Kommunalwahl: „Hauptsache, man kommt ins Gespräch“

„An dem Punkt kommen wir nicht zusammen. Eigentum ist durch die Verfassung geschützt und muss es auch bleiben.“ Die CDU unterstütze die kommunale Wohnungsgesellschaft Kiwog. Aber: „Sozialer Wohnungsbau ist eine Notwendigkeit, an der sich alle Marktakteure beteiligen müssen“, so Rainer Kreutz, der die CDU-Liste mit Co-Spitzenkandidatin Antonia Grage anführt. Er spricht an diesem Tag mit zahlreichen Menschen zu verschiedenen Themen.

Lesen Sie auch

„Manchmal verläuft es positiv, manchmal nicht so gut für meine Partei. Hauptsache, man kommt ins Gespräch“, sagt der Direktkandidat für den Wahlkreis Kiel-Mitte und versucht es weiter, diesmal mit Süßigkeiten. Damit ist er eher bei denen erfolgreich, die noch nicht wahlberechtigt sind. „Aber so kommen wir an die Eltern heran“, sagt er mit einem Augenzwinkern.