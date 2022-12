Chanukka-Leuchter nach 91 Jahren wieder in Kiel: „Ein Moment, der bleibt“

Er ist wieder in seiner alten Heimat – zumindest für wenige Tage: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat den inzwischen weltberühmten Chanukka-Leuchter aus Kiel in Empfang genommen. Der Gänsehaut-Moment des Tages ereignete sich wenig später im Herzen der Kieler Demokratie.

Der Chanukka-Leuchter der Kieler Familie Posner ist für drei Tage zurück in Kiel. Yehuda Mansbach, der Enkel von Kiels einstigem Rabbiner Arthur Posner, überreichte das symbolträchtige Artefakt an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Kiel. Welch ein besonderer, unvergesslicher Moment: Die Nachfahren der Familie Posner haben am Donnerstag ihren Chanukka-Leuchter für drei Tage der Stadt Kiel übergeben. Der achtarmige Messing-Leuchter, der aus Kiel stammt und durch ein Foto der Rabbiner-Familie aus dem Jahr 1931 weltberühmt wurde, steht nun bis Sonnabend im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selten erzeugen offizielle Anlässe in einem Amtszimmer eine solche Sogkraft, der niemand entrinnen kann, der diese Vorgeschichte kennt. Nach 91 Jahren kehrt das Stück Zeitgeschichte zurück in seine alte Heimat, 91 Jahre nachdem die Familie Posner vor den Nazis aus Kiel flüchten musste. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, selbst berührt von diesem Treffen, sagte nach der Übergabe: „Das ist nicht nur Geschichte, nicht nur Erinnerung, das ist für die Stadt eine große Ehre und für mich ein Moment in meiner Zeit als Oberbürgermeister, der bleibt.“ Er erinnere sich „an seine unvergessliche Reise“ zur Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. „Das Erste, was uns der Tour-Guide im ersten Raum zeigte, war der Chanukka-Leuchter aus Kiel.“

Auch die Ehrengästen sind sichtlich ergriffen von der Feierstunde im Rathaus. Yehuda Mansbach, Enkel von Arthur Posner, dem letzten Rabbiner Kiels vor dem Holocaust, schreibt ins Goldene Buch: „Danke für diesen bewegenden Moment.“

Gänsehaut-Moment im Ratssaal Kiel: Wo Demokratie lebt und verteidigt wird

Organisiert wurde der Besuch vom Freundeskreis Yad Vashem in Berlin. Dessen Geschäftsführerin Ruth Ur begleitet die Nachfahren in diesen Tagen. Sie erzählt, dass es ein Jahr gebraucht habe, um Vertrauen zu der Familie aufzubauen, damit sie dieser Reise zustimmt. Als die Posner-Enkelkinder ihren Leuchter dann an Ulf Kämpfer überreicht haben, sagt Ur: „Unser Ziel ist, die Erinnerungskultur lebendig zu halten. Und es kann nicht lebendiger sein, als dieser Moment hier, wenn sich ein Kreis schließt. Ein Traum wird wahr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Chanukka-Leuchter der Kieler Familie Posner ist für drei Tage zurück in seiner alten Heimat. Darüber freuen sich (v. li.) Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Posner-Enkel Yehuda Mansbach, Motke Gilo, Bürgermeister Renate Treutel, Ruth Ur von Yad Vashem und Posner-Enkelin Nava Gilo. © Quelle: Ulf Dahl

Der Gänsehaut-Moment des Tages aber ereignet sich nach diesem Termin: Als die Nachfahren der Familie Mansbach der Ratsversammlung einen Besuch abstatten. Es geht gerade um die Haushaltsplanung 2023, als die stellvertretende Stadtpräsidentin Andrea Hake die Gäste auf der Zuschauertribüne erblickt, die Sitzung unterbricht und das Wort an die Enkelkinder richtet: „Wir begrüßen Sie an einem Ort, an dem wir Demokratie leben und verteidigen. Schön, dass Sie hier sind.“ Es folgt stehender Applaus der Ratsleute.

Lesen Sie auch

Anschließend bringt Museumsleiterin Sonja Kinzler den Leuchter, verpackt in einem Karton, ins Stadtmuseum, stellt ihn auf ein vorbereitetes Podest. Im Ausstellungsraum warten bereits Neuntklässler der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule. Im Fach Weltkunde, eine Mischung aus Geschichte und Geografie, geht es aktuell um den Nationalsozialismus. „Heute“, sagt Bürgermeisterin Renate Treutel zur Einführung, „macht ihr keine Schulbücher auf, sondern lernt durch eine Begegnung mit Menschen, um die es in dieser Ausstellung geht.“ Die Posner-Nachfahren seien hier, „um euch etwas zu erzählen“, nämlich wo es hinführen kann, wenn sich eine Gesellschaft nicht rechtzeitig dagegen stellt. Dann wünscht sie den Jugendlichen Gespräche, „die ihr gar nicht mehr vergesst“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachfahren der Familie Posner beantworten Fragen von Schülern aus Kiel

Die Schülerinnen und Schüler, viele mit elterlichen Wurzeln in der Türkei, stellen viele Fragen. „Wie fühlen Sie sich in Deutschland?“, „Welche Bedeutung hat der Leuchter für Sie?“ und auch: „Können Sie Deutsch sprechen?“ Zu letzterer Frage erzählt Nava Gilo, die Enkelin von Arthur und Rahel Posner, eine Geschichte: Ihre Großmutter wollte, dass ihre Kinder auch nach der Flucht aus Kiel weiter Deutsch sprechen. Als sie merkte, dass das immer weniger wurde, führte sie den „deutschen Dienstag“ ein. Eines Dienstages soll Navas Mutter, damals noch ein Kind, auf Hebräisch gesprochen haben. Nach der Ermahnung ihrer Mutter mit Verweis auf den Tag sagte sie: „Okay, dann erzähl’ ich dir das morgen.“

Lachen in der Runde. Doch die lustige Anekdote führt zu einem Moment, in dem die Vergangenheit auf die Gegenwart trifft, als Ruth Ur die Schüler fragt, wer von ihnen in einer anderen Sprache mit den Großeltern spricht. Fast die Hälfte der Gruppe hebt den Finger: türkisch, kurdisch, arabisch, litauisch. Nach der Fragerunde sagt eine Schülerin, die türkische Wurzeln hat: „Ich habe richtig Gänsehaut. Es gibt so viele schlimme Menschen auf dieser Welt, es könnte auch uns treffen.“

Die Vorfahren als Minderheit, ohnmächtig gewesen zu sein, auch verletzlich – es ist das, was die Erzähler aus Israel und manche der jungen Zuhörer aus Kiel verbindet. Etwas, das diese Begegnung für alle an diesem Nachmittag so unvergessen macht.

Der Chanukka-Leuchter der Kieler Familie Posner ist für drei Tage zurück in Kiel. Nava Gilo stellte ihn auf das bereits vorbereitete Podest in der Ausstellung im Warleberger Hof. © Quelle: Ulf Dahl

Damit die Geschichte der Familie Posner nicht nach dem Treffen endet und auch alle anderen Kieler Schulklassen erreicht, hat der Freundeskreis Yad Vashem zusammen mit der Stadt eine Graphic Novella konzipiert: In einer Art Comic der Künstlerin Ali Fitzgerald wird die Geschichte von Rahels Foto, der Flucht aus Kiel bis heute erzählt. Das Heft wird in den kommenden Tagen und Wochen an die Schulen zur kostenfreien Nutzung verschickt.