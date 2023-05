Passagierschiff von 1924

Nach dem Fund des Tafelsilbers in Kiel: So war es auf der „Monte Olivia“

Der Sensationsfund des Tafelsilbers im Kieler Scheerhafen begeistert viele Menschen in Schleswig-Holstein. Die Entdeckung wirft auch die Frage auf: Wie sah das Leben an Bord des modernen Passagierschiffes aus? Zahlreiche Fotos und der Reisebericht eines Kielers geben einen Einblick in das Leben an Bord.