Bislang spendete die Lille-Brauerei in Kiel ihre Malzreste zu großen Teilen dem Tierpark Arche Warder. Jetzt haben ihre Direktoren Max Kühl und Florian Scheske einen Weg gefunden, sie auch an die Menschen zu bringen: in Form einer eigenen Chips-Linie.

Kiel. Würde man ihnen bei einer Blindverkostung begegnen, kämen einem wahrscheinlich Begriffe wie Keks oder Kräcker in den Sinn. Auch ihr in süßliche Malznoten eingebettetes Getreidearoma lässt an Knabbereien aus dem Bioladen oder Reformhaus denken. In Wirklichkeit aber präsentiert Max Kühl an diesem Morgen auf dem Hof der Lille-Brauerei ein Produkt, das es so in Deutschland noch nicht gegeben hat.

„Tatsächlich stellen Treber-Chips hier noch eine Marktlücke dar“, sagt der Brauereidirektor, um dann begeistert von dem Schweizer Unternehmen Brewbee zu berichten, das mittlerweile nicht nur Chips, sondern sogar Pizza und Panettone auf Braumalz-Basis produziert.