﻿Christian-Albrechts-Universität: Ralph Schneider neuer Vizepräsident

Kiel. Die Kieler Christian-Albrechts-Universität hat einen neuen Vizepräsidenten. Der Senat der CAU hat am Mittwoch Professor Ralph Schneider als neuen Vizepräsidenten für Internationales, Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität gewählt. Die Wahl erfolgte außerturnusmäßig, da Professorin Nele Matz-Lück von ihrem Amt als Vizepräsidentin aus gesundheitlichen Gründen zum 31. Januar zurückgetreten war. „Ich danke Professor Schneider sehr herzlich, dass er das Präsidium mit seiner Expertise verstärkt und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, betonte Professorin Simone Fulda, Präsidentin der CAU.

Seit 2005 ist Ralph Schneider Professor für Marine Geologie und Paläoklimaforschung an der CAU. Im Rahmen seiner Forschungsprojekte war er bislang wissenschaftlicher Leiter von neun international besetzten Schiffsexpeditionen vor Afrika, Südamerika, Kanada und in der Ostsee. Neben seinen Forschungen engagierte er sich in der akademischen Selbstverwaltung unter anderem als Prodekan Forschung in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und als Senator an der CAU.

CAU Kiel: Prof. Ralph Schneider will die Zukunft mitgestalten

An der Kieler Universität hat Ralph Schneider darüber hinaus verschiedene Ämter inne: Er ist Direktor des Institutes für Geowissenschaften und leitet dort die Arbeitsgruppe Paläozeanographie und -klima. Zudem ist er Direktor des Leibniz-Labors für Altersbestimmung und Isotopenforschung und Direktor des Forschungsschwerpunktes „Kiel Marine Science“ (KMS), den er mitbegründet hat und seit 2011 leitet.

„Ich freue mich sehr über das große Vertrauen des Senates, das mir heute für die nächsten drei Jahre entgegengebracht wurde. Einerseits eine große Herausforderung, andererseits eine sehr wichtige Position, in der ich die Zukunft der Universität mitgestalten darf“, sagte Ralph Schneider.

Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten der Kieler Universität werden auf Vorschlag der Präsidentin durch den Senat für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. „Wir sind in einer spannenden Entwicklungsphase der Universität, die Professor Schneider bereits als Sprecher des Forschungsschwerpunktes Kiel Marine Science mitgeprägt hat. Für die vielfältigen Querschnittsthemen dieses Vizepräsidentenamtes und für die hervorragende Arbeit von Professorin Nele Matz-Lück haben wir mit Ralph Schneider den richtigen Nachfolger gefunden“, sagte der Senatsvorsitzender Professor Wolfgang J. Duschl.