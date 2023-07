Demo, Straßenfest, Party

Der Christopher Street Day (CSD) ist zurück in Kiel: Bereits am Freitag, 7. Juli, gibt es am Bootshafen in der Innenstadt ein Warm-up. Später wird noch in der Pumpe gefeiert. Am Sonnabend, 8. Juli, werden zu Demo und Straßenfest rund 3000 Menschen erwartet.

