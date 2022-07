Unschöne Hinterlassenschaften: Bei der Flens Strandgut-Aktion machten sich mehrere Dutzend Freiwillige mit Tüten und Greifern ans Werk, um den Falckensteiner Strand von Müll zu reinigen, der angespült und liegengelassen wird. Und da kommt einiges zusammen.

Kiel. Sand, Steine, Schilf – all das gehört zum Strand dazu. Doch entlang der Kieler Förde mischen sich auch Glasflaschen, Plastikmüll und Zigarettenstummel. Diesen Müll, den Strandbesucher hinterlassen, aufzusammeln, hat sich vor fünf Jahren die Flens Brauerei vorgenommen. Zum sechsten Mal startete am Falckensteiner Strand nun die Sammelaktion Strandgut. In diesem Jahr unterstützten die Aktion auch die Meeresschutzinitiative One Earth One Ocean (OEOO), die Scientific Diving Association, die Abfallbetriebe Kiel (ABK) sowie das Umweltamt der Stadt. "Jedes Stück Plastik, das wir vom Strand holen, ist es wert", erklärte Harald Frank von OEOO.

Sammelaktion Strand-Gut: Mehrere Dutzend freiwillige Helfer am Falckensteiner Strand