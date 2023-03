Impfzentrum in Kiel dauerhaft geschlossen

Letzte Generation in Kiel

Klimaaktivisten blockierten den Westring – doch der Kleber hielt nicht

Die Klimaaktivisten haben ihre vierte Aktion in Kiel gestartet. Die letzte Straßenblockade ist erst eine Woche her. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr klebten sie sich auf dem Westring fest.