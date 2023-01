﻿Corona, Krieg und Krise: Stiller Abschied der „Color Carrier“ aus Kiel

Fast genau drei Jahre nach dem ersten Anlauf in Kiel gab es am Sonnabend ein letztes Wiedersehen mit der „Color Carrier“. Die Frachtfähre der Color Line wurde an eine Reederei in Luxemburg verkauft und ist auf dem Weg nach Spanien.

Kiel. Die Krise hat den Kieler Hafen 2022 schwer getroffen. Die Auswirkungen haben zu Rückgängen auf den Routen nach Norwegen und Litauen geführt. Als Konsequenz hat die Color Line die Frachtfähre „Color Carrier“ zum Jahreswechsel verkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonnabend gab es aber noch einmal ein letztes Wiedersehen mit der 154 Meter langen Frachtfähre. Nach der Übergabe an die neuen Eigner auf der Fayard-Werft bei Odense in Dänemark kam das Schiff am frühen Morgen nach Kiel.

Unter dem neuen Namen „Cadena 4“ schleuste es in Kiel-Holtenau ein und nahm via Kanal Kurs auf Brunsbüttel. Ziel der Überführungsreise ist Huelva in Spanien.

Dort soll es eine neue Route bekommen. Eingesetzt wird das 25 Jahre alte RoRo-Schiff zukünftig durch die belgische Reederei Cobelfret. Deren Luxemburger Muttergesellschaft CLdN hat das Schiff von der Color Line gekauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brexit beschert den neuen Eignern mehr Arbeit

Durch den Brexit hat die Reederei ihr Netzwerk an Linien deutlich ausgeweitet. Neue Linien für den Transport von Lastwagen sind 2021 zwischen Irland und dem EU-Festland hinzugekommen. Außerdem wurden die Fährlinien der Cobelfret-Reederei an den Drehkreuzen Zeebrügge und Rotterdam erweitert.

Die „Color Carrier“ war am 10. Januar 2019 durch die Color Line in Dienst gestellt worden. Das Schiff sollte zusätzlich zu den beiden Kreuzfahrtfähren „Color Fantasy“ und „Color Magic“ zwischen Kiel und Oslo pendeln.

Der Start war 2019 auch sehr erfolgreich. Bei drei Rundreisen pro Woche konnte die Frachtfähre bis zu 36 000 Frachteinheiten pro Jahr befördern. Damit wurden die Autodecks der beiden großen Fähren entlastet.

Lesen Sie auch

In der ersten Phase der Pandemie war die „Color Carrier“ dann zeitweise das einzige Schiff auf der Route Kiel-Oslo. Nach der Pandemie kam zwar der Passagierverkehr zurück, doch die Wirtschaftskrise zeigte Spuren beim Gütertransport.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch den Ukraine-Krieg stieg im Sommer 2022 der Ölpreis. Der Betrieb der Frachtfähre wurde laut Reederei unrentabel. Deshalb fiel im November die Entscheidung zum Verkauf der „Color Carrier“.