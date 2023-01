﻿Waren PCR-Tests zu teuer? Ein Labor aus Kiel rechnet vor

Haben Bund und Krankenkassen den Laboren zu viel Geld für PCR-Tests gezahlt? Das Labor Krause aus Kiel sieht Teile der Vorwürfe als unbegründet an und rechnet vor. Leiter Thomas Lorentz sagt aber auch: „Natürlich haben wir gut verdient.“

Kiel. Im Labor Krause in Kiel ist es am frühen Nachmittag ruhig. In einem Laborraum sitzen zwei Mitarbeiterinnen, viele Geräte sind ausgeschaltet. Nur wenig erinnert noch an die Hochzeiten der Corona-Pandemie, als hier teils 3000 PCR-Tests am Tag ausgewertet wurden.