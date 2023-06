CSD 2023 am 8. Juli

Mit einer Demo und einem Straßenfest wird der Christopher Street Day am 8. Juli in Kiel gefeiert. Eingebettet ist der Aktionstag in die CSD-Kulturwochen, die seit Dienstag laufen.

