﻿CSD in Kiel: 4500 Menschen demonstrieren für eine vielfältige Gesellschaft

Kiel. Bunte Farben, Kostüme und eine ausgelassene Stimmung prägen am Sonnabend Rathausplatz und Bootshafen: Vorhang auf für den 25. Kieler Christopher Street Day (CSD), der am Mittag 4500 Menschen zu einer Demonstration durch die Stadt führt. Sie wollen ihre Vielfalt zeigen, und zugleich eine wichtige Botschaft verkünden: Das Erreichte darf nicht verloren gehen.

Dementsprechend hat das bunte Fest in diesem Jahr das ernste Motto „Stop – Kein Schritt zurück!“ Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie Transgender, intersexuelle und queere Menschen aus dem ganzen Norden kommen am Sonnabend nach Kiel, um ein Zeichen für eine vielfältige Gesellschaft und gegen queerfeindlichen Hass und Gewalt zu setzen.

4500 Menschen demonstrieren beim CSD in Kiel

Nach einer zwischenzeitlichen Schätzung von 3500 Menschen legt sich die Polizei zum Abschluss der Demonstration auf 4500 fest. Schon mit der vorläufigen Schätzung ist Anne Dombrowski aus dem Vorstand des Vereins CSD Kiel sehr zufrieden. Schließlich sind gleichzeitig in Köln und Berlin CSD-Veranstaltungen, in Hamburg läuft der Schlagermove. Ab September planen die Organisatoren den Kieler CSD, der sich mit Demonstration, Kulturprogramm und Partys über das ganze Wochenende erstreckt.

Was den CSD für sie ausmacht? „Dass wir die Leute animieren können, zu zeigen, wie sie sind. Und den Mut zu haben, sie selbst zu sein“, antwortet Dombrowski, während neben ihr eine Gruppe von Trommlern begleitet von der Musikanlage unüberhörbar den Demozug durch die Kieler Innenstadt führt.

Am Kieler Hauptbahnhof stoppt die Demo für die erste Kundgebung. Sie reicht jetzt bis zum Ziegelteich. Anna Lena Schollmeier vom CSD Kiel fordert eine sofortige „Akzeptanz unserer Vielfalt“, und sagt: „Im Jahr 2023 sind wir immer noch eine gefährdete Minderheit.“ Der Appell richtet sich auch an die politischen Parteien. Rund um den CSD werden sie nicht müde zu betonen, hinter den Anliegen der LSBTIAQ-Gemeinschaft zu stehen. Kai Bölle und weitere Vorstandsmitglieder vom CSD Nord-Verband sehen aber noch viel Nachholbedarf.

CSD in Kiel: Forderung nach Ergänzung des Grundgesetzes

Mit ihren Outfits im Stile der Gründerväter, zudem farblich angelegt an die Verfassungsrichter in Karlsruhe, wollen sie unter anderem auf eine bestehende Lücke im Grundgesetz hinweisen. Demnach sei es bisher noch nicht gelungen, Artikel 3, der Diskriminierung verbietet, um die Formulierung der „sexuellen Identität“ zu erweitern, um Menschen der LSBTIAQ-Gemeinschaft mit einzubeziehen.

„Wir bemerken ein veränderndes Klima von außen sowie die Gefahr von rechts. Wir brauchen den Schutz des Grundgesetzes“, sagt Bölle. Und fügt an: „Ich glaube, in dieser Hinsicht ist die Bevölkerung weiter als so mancher Politiker.“

Die beiden kommen ursprünglich aus den Kieler Stadtteilen Hassee und Mettenhof, leben mittlerweile in Berlin, und sind für den CSD in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Tupper hat das Kulturprogramm im vergangenen Jahr erstmals moderiert. „Es war ein ganz besonderes Gefühl. Der CSD in Kiel ist jung, sexy und divers, und macht wahnsinnig Spaß“, sagt Tupper.

Dieses Gefühl wollen sie transportieren, und zugleich ihre Botschaft nicht aus dem Blick verlieren. „Auch wenn die Zahlen der Hasskriminalität gegen uns nach oben gegangen sind, lassen wir uns von diesem Hass nicht unterkriegen“, sagt Cathrinsche.

