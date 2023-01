﻿Kritik der Polizeigewerkschaft: Hinkt SH bei Cybercrime-Bekämpfung hinterher?

Die Cyberkriminalität nimmt auch in Schleswig-Holstein zu. Die Polizei muss sich daher baulich und personell verändern. Doch beides laufe zu langsam und unflexibel ab, kritisiert die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Ein Beispiel ist der Umbau in der Kieler Gartenstraße für zwei Kripo-Dienststellen.

Kiel. Die Verfolgung der sogenannten Cyberkriminalität gehört für die Polizei heute zum Alltag. Um einen Täuschungsversuch per E-Mail, Kreditkartenbetrug oder Diebstahl und Handel mit Daten aufklären zu können, braucht es aber Spezialisten – und zwar möglichst viele. Denn die Fallzahlen in diesem Bereich wachsen seit Jahren stetig an.

Das Land muss sowohl personell als auch baulich aufholen, um dieser Entwicklung gerecht zu werden. Doch das dauert – wie man an einem Beispiel in der Kieler Gartenstraße sehen kann. „Wir hecheln immer ein Stück hinterher“, sagt Sven Neumann, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Vorsitzender der Regionalgruppe Kiel-Plön.

Gute Nachricht: Umbau für Kriminalisten in Kiel hat begonnen

In der Gartenstraße ist die Polizeidirektion Kiel beheimatet. In einem Gebäudekomplex hinter ihrem Sitz sollen künftig das Kommissariat 7, zuständig für Cyberkriminalität, der Bezirkskriminalinspektion (BKI) sowie das Kommissariat 3 (Wirtschaftskriminalität) einziehen.

Parallel zur Gartenstraße (vorne) liegt der Sitz der Polizeidirektion Kiel. Der hintere Gebäudekomplex am anderen Ende des Innenhofs wird seit Oktober 2022 für zwei Dienststellen der Kriminalpolizei umgebaut. © Quelle: Ulf Dahl

Die gute Nachricht: Nach jahrelanger Verzögerung hat der Umbau im vergangenen Oktober begonnen. Mitte 2024 soll dieser fertiggestellt sein. Ursprünglich hatten die Kriminalisten gehofft, Anfang 2023 ihre neue Heimat beziehen zu können.

Schlechte Nachricht: Gewerkschaft hält geplanten Polizeibau schon jetzt für zu klein

Die schlechte Nachricht: Die GdP bezweifelt nach wie vor, dass der Platz für Ermittlerinnen und Ermittler ausreichen wird. "Es ist gut und richtig, den Bereich Cybercrime zu stärken. Aber man sollte nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investieren. Ich bleibe dabei: Wenn die Baumaßnahme fertig ist, werden die Räume zu klein sein", sagt GdP-Vize Neumann. Noch könne man die Planungen anpassen.

Doch das schleswig-holsteinische Innenministerium verweist auf ein grundsätzliches Problem. Bei den Bauplanungen seien alle aktuellen Planstellen bedacht worden. „Mögliche Stellenzuwächse können erst dann bei den Planungen berücksichtigt werden, wenn die zusätzlichen Stellen und auch das Personal tatsächlich feststehen“, sagt Jana Reuter, Sprecherin im Innenministerium. Die Kapazitäten in den polizeilichen Liegenschaften könnten immer erst nach erfolgten Personalveränderungen angepasst werden, ergänzt sie.

Polizei in SH: Ist eine zukunftsgerechte Bauplanung überhaupt möglich?

Eine zukunftsgerechte Bauplanung erscheint unter diesen Voraussetzungen nahezu unmöglich. Allerdings hat das Land das eingeschossige Gebäude im Hof der Kieler Polizeidirektion so geplant, dass man es bei einem Stellenzuwachs aufstocken könnte.

Für Gewerkschaftler Neumann ist dies keine ausreichende Alternative. Denn ein weiteres Bauvorhaben in Form einer Aufstockung des Gebäudes wäre mit erneutem Zeitverlust verbunden. Und der Bedarf an Stellen würde in der Zwischenzeit vermutlich weiter wachsen.

SH: Land nennt konkrete Zahl für zusätzliche Cyber-Stellen

Doch mit wie vielen künftigen Cyberkriminalisten plant das Land eigentlich? Im Wahlkampf war vom Ziel einer "Cyberhundertschaft" die Rede. Nun nennt das Innenministerium konkrete Zahlen. "Im Haushaltsentwurf 2023 sind 20 Stellen für den Aufbau einer ,Cyberhundertschaft' geplant. Der aktuelle Personalhaushalt ist allerdings noch nicht verabschiedet", so Sprecherin Reuter.

Bis zum Ende der Legislaturperiode erwarte man eine Größenordnung von 100 Stellen. Diese seien aber nicht als geschlossene Einheit zu verstehen. Es handele sich um „eine größere Anzahl von IT-Spezialisten, die die kriminalpolizeilichen Ermittlungen an verschiedenen Stellen im Lande im digitalen Raum unterstützen sollen“. Die zusätzlichen Kräfte würden auch nicht schlagartig eingestellt, sondern müssten nach und nach erst gewonnen und qualifiziert werden, sagt Reuter.

Hier sieht GdP-Vize Neumann ein weiteres Problem. Grundsätzlich begrüße man den geplanten Stellenzuwachs. Doch IT-Spezialisten seien auf dem Markt rar gesät. Schon jetzt verlassen Experten die Polizei, um andernorts finanziell attraktivere Jobs zu ergattern. „Die Frage ist, ob wir im Jahr 2023 tatsächlich diese 20 Stellen ins Arbeiten kriegen.“ Und dann wären bis zum Ende der Legislaturperiode auch nur noch drei Jahre übrig, um bis zu 80 weitere Fachleute für die Polizei zu gewinnen. „Das ist sportlich“, sagt Neumann.