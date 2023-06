﻿Dampfer fahren in Kiel: Alle Infos rund um Fährlinien, Zeiten und Tickets

Fähren auf der Förde

Auf der Schwentinefähre können Karten nur am Automaten im Schiff mit der Karte gekauft werden.

Egal ob Winter oder Sommer: Auf der Kieler Förde fahren Fähren und Dampfer die Passagiere an ihr Ziel oder nehmen sie mit auf eine Rundfahrt. Hier erfahren Sie alles zu Preisen, Fahrplänen und Co der Fähren in Kiel.

