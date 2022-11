﻿Darum ist der große Schwimmkran „Enak“ in Holtenau

Er ist fast 40 Meter hoch und nachts gut beleuchtet. Der große Hamburger Schwimmkran „Enak“ hat am Freitag beim Tiessenkai festgemacht. Der Kran liegt hier jetzt in Warteposition und bereitet sich auf neue Aufträge vor.

Schwimmkran "Enak" liegt vor der Schleuse in Holtenau in Warteposition.

Kiel. Die Einfahrt zur Holtenauer Schleuse ist seit dem Wochenende nicht zu übersehen. Denn seitdem liegt der rund 40 Meter hohe Schwimmkran „Enak“ in der Förde vor den kleinen Schleusen in Holtenau. Der Kran war am Mittwoch für einen Auftrag beim Kieler Schrotthandel nach Kiel gekommen. Er musste das U-Boot „U 16“ aus dem Wasser an Land heben. Danach ging der große Kran in Holtenau am Tiessenkai in eine Warteposition.

„Wir warten dort noch auf einen Job. Das kann noch ein oder zwei Tage dauern“, so heißt es bei der Reederei Lührs in Hamburg. Die Firma betreibt den 55 Meter langen Schwimmkran heute. Im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal soll „Enak“ in den nächsten Tagen eventuell eine weitere Arbeit ausführen. Auch in Rendsburg soll der Kran einen Hubauftrag in Kürze bekommen.

Bis dahin liegt „Enak“ in Holtenau und sorgt mit seinem großen Kranausleger für Aufsehen. Das 1967 in Blexen an der Weser gebaute Spezialschiff ist Deutschlands stärkster Schwimmkran. Bis 2017 gehörte „Enak“ zur Reederei Bugsier in Hamburg.

Schwimmkran „Enak“: Hubkraft von 600 Tonnen

Der Kran hat eine Hubkraft von zusammen 600 Tonnen und eine Hubhöhe von bis zu 32 Metern. Begleitet wird „Enak“ von dem Schlepper „Arion“. Er zieht den Schwimmkran, damit er zum Beispiel im Nord-Ostsee-Kanal auch die Mindestgeschwindigkeit von zwölf Kilometern in der Stunde einhalten kann.

Für den Nord-Ostsee-Kanal kann der Schwimmkran auch so getrimmt werden, dass der fast 60 Meter lange Ausleger auch sicher unter den zehn Hochbrücken zwischen Kiel und Brunsbüttel hindurchpasst. In Kiel wird „Enak“ in den kommenden Monaten aber noch weitere Besuche haben. So soll der Kran auch die U-Boote „U 15“ und „U 18“ aus dem Wasser heben und beim Kieler Schrotthandel an Land setzen.