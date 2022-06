﻿Darum werden die neuen Schleusen in Kiel so teuer

Die kleinen Schleusen in Holtenau sind mit Sand gefüllt und sollen abgerissen werden.

Der Ersatz der kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau ist beschlossene Sache. Baurecht liegt vor, und auch die Bauwerke sind für den Abriss vorbereitet. 2024 sollte eigentlich der Neubau beginnen. Ob das aber so kommt, steht wieder einmal in den Sternen.

