﻿Darum werden in den Kieler Kliniken mehr Kinder auf die Welt gebracht

In Kiel werden immer mehr Kinder auf die Welt gebracht. Gerade freut sich das Städtische Krankenhaus über die 1000. Geburt. Warum die werdenden Mütter die Landeshauptstadt so attraktiv finden?

Kiel. Kaum auf der Welt und schon so viel Trubel: In aller Seelenruhe macht die kleine Juna gerade ihr Verdauungsschläfchen und wird nicht einmal wach, als THW-Maskottchen Hein Daddel ihr ein Schnuffeltuch in Form eines Zebras vorbeibringt. Warum die ganze Aufregung? Juna wurde in diesem Jahr als 1000. Baby im Städtischen Krankenhaus Kiel geboren. So früh wie noch nie. Normalerweise wird diese Zahl erst im August erreicht. Auch am UKSH sind die Geburtenzahlen angestiegen. Der Grund liegt auch in der Schließung der Geburtsstation an der Imland-Klinik in Eckernförde. Aber nicht nur.

Noch ganz beseelt von „ihrer kleinen süßen Maus“ sind die Eltern von Juna. Jennifer Kruse (35) und Markus Klingelhöfer (42). Die beiden Kieler, die in der Verwaltung arbeiten, wollten eigentlich schon vor einer Woche ins Krankenhaus. Da Juna partout die Welt zuerst mit dem Po begrüßen wollte, war dieser Termin für einen geplanten Kaiserschnitt angesetzt worden.