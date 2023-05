﻿Das bietet der „Markt der Möglichkeiten“ zu Ernährung und Demenz in Kiel

Kiel. Was bedeutet eine Demenz für die Ernährung Betroffener? Am Dienstag, 9. Mai, steht dieses Thema ganz im Mittelpunkt einer öffentlichen Messe im Wissenschaftszentrum in Kiel. Beim „Markt der Möglichkeiten“ (9 bis 16 Uhr) sollen Interessierte, Betroffene, pflegende Angehörige und Fachkräfte nicht nur Impulse mitnehmen, sondern auch einiges ausprobieren können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eintritt zur öffentlichen Messe in Kiel ist frei

Das Forum Pflegegesellschaft zeigt am 9. Mai anlässlich des Tags der Pflege (12. Mai) gemeinsam mit der Vernetzungsstelle Seniorenernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Schleswig-Holstein und weiteren Kooperationspartnern Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Demenz und Ernährung. In Vorträgen wird dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Zu den Referentinnen und Referenten zählen

der Geriater Dr. Philipp Bergmann (UKSH), der über Ursachen für Mangelernährung im Alter spricht (10.15 Uhr),

Antje Holst (Kompetenzzentrum Demenz), die Tipps zur Ernährung und Mahlzeitengestaltung für Menschen mit Demenz vorstellt (10.30 Uhr),

Dr. Martina Walther (Zahnärztekammer Schleswig-Holstein), die über „Ernährung und Mundgesundheit“ aufklärt (11 Uhr),

Jasmin Tovar (Logopädin), die „Tipps und Tricks bei Kau- und Schluckbeschwerden“ nennt (11.40 Uhr),

Dr. Petra Schulze-Lohmann (DGE), die weiß: „Im Alter i(s)st man anders“ (15 Uhr),

Levke Schwanz (Verbraucherzentrale SH), die den „Einkaufscheck: auch bei geringem Budget gut ernährt“ (15.30 Uhr) präsentiert.

Demenz-Parcours beim Markt der Möglichkeiten in Kiel

Zwischen 9 und 16 Uhr gibt es den Veranstaltern zufolge die Möglichkeit, sich an verschiedenen Messeständen zu informieren und Anregungen zu holen, etwa zu Möglichkeiten der Aufbaukost, Tischgestaltung, Ergotherapie, Zahnpflege oder Fingerfood. Ein Demenz-Parcours mit einem Simulationsanzug gehört auch dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Messe findet im Foyer, im großen Saal und zwei kleinen Räumen des Wissenschaftszentrums (Fraunhofer Straße 13) statt und ist öffentlich. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat sich zur Eröffnung angekündigt. Der Eintritt ist frei. Über die Alzheimer Gesellschaft Kiel wird den Angaben zufolge eine kostenlose Betreuung für an Demenz erkrankte Menschen angeboten.