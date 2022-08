Kiel. Sie sind die Neuen an der Spitze des Allgemeinen Studierendenausschusses der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Stella Thomsen (27) und Max Härtel (28) bilden den Vorstand des AStA. Hier erzählen die beiden, welche Schwerpunktthemen sie sich für ihre einjährige Amtszeit setzen. Ganz oben auf der Liste: Die Aufenthalthaltsqulität auf dem Campus erhöhen, mehr Wohnraum für Studierende schaffen und finanzielle Entlastungen für steigende Energiepreis.

Höhere Aufenthaltsqualität auf dem Campus

Nach dem Lockdown ist wieder Leben auf den Campus der Christian-Albrechts-Universität zurückgekehrt. Wirklich hoch ist die Aufenthaltsqualität nicht, beklagen Stella Thomsen, die im Master Biologie studiert und Max Härtel, der seinen Bachelor in Deutsch, Französisch und Philosophie macht. Sobald die Vorlesungen am Nachmittag beendet sind, gehen die Studierenden nach Hause, der Campus verwaist. „Wir wollen Räume schaffen, in denen sich die Studierenden auch abends treffen können“, sagt der AStA-Vorstand. Übergangsmäßig könnte die bestehende Infrastruktur genutzt werden. Auf langfristige Sicht bräuchte es neue Räume, sagen die Studierendenvertreter.

Dem AStA-Vorstand schweben sogenannte Studierendenhäuser vor, die es unter anderem an kanadischen Universitäten gibt. Dort können Veranstaltungen stattfinden, es gibt aber auch Räume, in denen Musik gemacht und sich für Feiern getroffen werden kann. Aber auch das gemeinsame Lernen soll nicht zu kurz kommen. „Es gibt zu wenig Räume, in denen man sitzen und lernen kann“, sagen Stella Thomsen und Max Härtel. Selbst die Mensa steht nicht rund um die Uhr zur Verfügung, da dort in der Mittagszeit das Internet abgeschaltet wird. „Auch in der Mensa muss die Aufenthaltsqualität steigen“, fordert der AStA-Vorstand. Das gleiche gelte für die Bibliothek, die die Öffnungszeiten verlängern sollte.

Nachhaltigkeit in der Lehre und Forschung

Die Lehre und Forschung an der CAU soll nachhaltiger werden, so Stella Thomsen und Max Härtel, die Mitglieder der Campus Grünen sind. Das gelte für den Betrieb der CAU, der so energieeffizient wie möglich sein soll, aber auch für die Wissenschaft, die sich stärker als bisher mit nachhaltigen Themen befassen soll. Der AStA-Vorstand will sich dafür einsetzen, dass an der Hochschule endlich die Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagers ausgeschrieben wird. Die Ausschreibung ist schon seit längerer Zeit geplant, dauert aber länger als gedacht, kritisieren Thomsen und Härtel.

Mehr und bezahlbaren Wohnraum für Studierende

Es ist ein leidiges Thema: In Kiel gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Studierende. Im Koalitionsvertrag sind 650 neue Wohnheimplätze für ganz Schleswig-Holstein vorgesehen. Zu wenig, finden Stella Thomsen und Max Härtel, die sich außerdem ärgern, dass bereits die alte Regierung diese Anzahl an neuen Unterkünften versprochen, aber nicht umgesetzt hat. "Es ist sehr frustrierend, dass das nicht erfüllt wurde." Auch kritisiert der AStA-Vorstand, dass im geplanten neuen studentischen Viertel Bremerskamp weniger neuer Wohnraum entsteht als ursprünglich vorgesehen.

Bafög-Reform und finanzielle Zuschüsse wegen steigender Preise

Die Bezüge für das Bafög sind erhöht worden. Studierende können leichter und mehr Geld erhalten. Doch die Bearbeitungszeiten im Amt für Ausbildungsförderung sind immer noch zu lange. "Das ist nicht nur der Fehler des Amts", sagen Stella Thomsen und Max Härtel. Es fehle an Personal, das die Landesregierung genehmigen muss. "Hier wollen wir Stress machen. Studierende sind das Fundament für die Zukunft. Sie müssen problemlos an Bildung kommen und es sich leisten könne, zu studieren." Daher müssen Studierende mit Blick auf steigende Strom- und Lebensmittelkosten auch finanziell entlastet werden, fordern Stella Thomsen und Max Härtel. "Bei Corona wurden Studierende wie Schüler behandelt, das darf sich bei der Energiekrise nicht wiederholen." Die Lebensbedingungen von Schülern, die noch bei den Eltern wohnen, und Studierenden, die von Zuhause ausgezogen sind, ließen sich nicht vergleich, so der AStA-Vorstand.

Corona und Digitalisierung

Noch ist nicht abzusehen, wie sich die Corona-Zahlen im Wintersemester entwickeln. Fest steht für Stella Thomsen und Max Härtel aber bereits jetzt: Einen Lockdown an Hochschulen darf es nicht mehr geben. „Es wäre nicht mehr verhältnismäßig, die Universitäten zu schließen.“ Allerdings sollte im Wintersemester Hybridlehre ermöglicht werden, so der AStA-Vorstand. Wer Bedenken habe, in Präsenz an Vorlesungen und Seminaren teilzunehmen oder erkrankt ist, soll von Zuhause die Lehrveranstaltungen verfolgen können, beispielsweise durch Streaming-Angebote oder Materialien, die im Internet bereitgestellt werden. „Die Lehre muss bedarfsgerecht sein und sich an den Studierenden ausrichten.“ Dazu gehöre, dass die Dozierenden eine Bereitschaft entwickeln, digital zu unterrichten. Viele Lehrende würden das bereits umsetzen, sagt der AStA-Vorstand. Bei anderen bestehe noch Nachholbedarf.