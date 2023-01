﻿Das geschieht mit den Holzschnitzeln und Tannen vom Weihnachtsmarkt

Verkehrsanalyse: In Kiel wird vergleichsweise wenig geblitzt

Raser und Rotlichtsünder kommen in Kiel vergleichsweise risikolos davon. In einem Blitzer-Ranking der Berliner Verkehrsrechtskanzlei Goldenstein unter den 40 größten deutschen Städten belegt Kiel lediglich Platz 24. Was sonst noch aus der Studie hervorgeht.