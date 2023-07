Das hat Sprengkraft!

Liebe Leserinnen und Leser,

zwei Wochen nach dem Abschluss-Feuerwerk der Kieler Woche ging es in der vergangenen Woche wieder explosiv zur Sache an der Förde. Vier Themen sorgten für einen Knalleffekt - die einen im wahrsten Sinne, die anderen im übertragenen Sinne des Wortes. Und alle mit unterschiedlicher Intensität.

Variante Dynamit: Wie ein Kartenhaus sollte das Kesselhaus des Kieler Gemeinschaftskraftwerks am Dienstag zusammenfallen. Tat es aber nicht. Nach der ersten Detonation blieb der rechte Teil des Gebäudes stehen. Es war bereits die zweite Panne, nachdem im April bei einer ersten Sprengung ein Teil mehr als einen Kilometer entfernt in ein Wohnhaus einschlug. Es liegt offenbar kein Segen auf dieser Mission. Denn auch die zweite Sprengung am Dienstagabend brachte nicht den erwünschten Erfolg - ein Teil des Kesselhauses stand nach wie vor wie eine Eins. Das Drama in drei Akten nahm am Mittwochnachmittag dann endlich ein vorläufiges Ende, der Rest fiel um. Hier lässt sich die Zwei-Tages-Sprengung nachlesen - in einem chronologischen Ticker.

Variante Gewitter: Aufgestaut hatte sich in Kiel zuletzt so einiges: der Verkehr und die Wut darüber. Letztere entlud sich seit Monaten nicht nur in sozialen Medien. Für einen Knalleffekt sorgte nun allerdings Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Seine unerwartete Ankündigung, einige für 2024 geplante Baustellen zu verschieben und vorerst keine großflächigen Poller-Projekte umzusetzen, dürfte bei Pendlern, Geschäftsleuten und Anwohnern für ein Stimmungshoch sorgen. Gleichzeitig bezeichnete er im Interview mit meinen Kollegen Kristian Blasel und Tilmann Post die Kritik am Kieler Tiefbauamt als „oft grotesk unfair“.

Variante Chinaböller: Einen ebenfalls überraschenden Kurswechsel legte die Kieler SPD am Dienstagabend in einer anderen Sache hin. Sie rückte klar von einer Städtepartnerschaft mit der chinesischen Metropole Qingdao ab. Der ehemalige Stadtpräsident Hans-Werner Tovar, ebenfalls SPD, hatte dies vorangetrieben, und blieb seiner Linie trotz vehementer Kritik bis zum Schluss treu. Die Kieler Sozialdemokraten wollen sich nun lieber auf „wichtige Städtepartnerschaften“ konzentrieren, schreibt Kreisvorsitzende Gesine Stück. Dies sei Cherson in der Ukraine - und eben nicht Qingdao.

Variante Tischfeuerwerk: Einen verhältnismäßig kleinen Aufreger lösten derweil die Klimakleber in Kiel aus. Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Montag zwei B76-Abfahrten blockiert und damit kurzzeitig lange Staus verursacht. Die Polizei war schnell vor Ort, ließ die zwölf Klimakleber aber ebenso zügig wieder frei. Das rief die Landespolitik auf den Plan: Die Opposition warf Ministerpräsident Daniel Günther vor, nur eine leere Drohung formuliert zu haben. Günther hatte zuletzt eine härtere Gangart gegen die „Letzte Generation“ angekündigt.

Bauprojekt der Woche

Mehr als zäh ist das Wohnprojekt „Wiker Quartier“ in die Gänge gekommen. Bei den Verantwortlichen kommt jetzt jedoch Optimismus auf. Und auch bei denen, die dort ein Zuhause finden könnten.

Gastro-Nachricht der Woche

Diese Nachricht ist für Stammgäste der Deichperle eine gute: Es gibt dort wieder ausreichend viele Parkplätze. Im Frühjahr hatte die Verwaltung entlang des Deichweges 32 Halteverbotsschilder aufgestellt - und damit 50 Parkplätze vernichtet. Nun hat die Stadt auf die massive Kritik am nicht angekündigten Aufstellen der Schilder reagiert. Sie will den Schilderwald wieder lichten.

Zitat der Woche

„Jeder Tag, an dem der Zug nicht fährt, ist ein guter.“ Benno Karschau wohnt direkt am Bahnhof in Kiel-Oppendorf - und freut sich deshalb über die Erixx-Zugausfälle.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

„Als Wasim Tattan 2014 auf den großen Riss in seinem Schlauchboot mitten auf dem Mittelmeer starrte, sah er sein Leben an sich vorbeiziehen.“ So lautet der erste Satz in dem Porträt meiner Kollegin Gunda Meyer. Ein starker Satz, der neugierig macht, der einen sofort packt. Was folgt, ist eine Geschichte über einen Mann, der als Paradebeispiel für gelungene Integration dient. Denn neun Jahre nach der Situation in dem Flüchtlingsboot wird Wasim Tattan in Kiel verbeamtet.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Dennis Betzholz, Stellvertretender Leiter der Kieler Lokalredaktion





