﻿Debatte über Böllerverbot: Kieler SPD denkt über Feuerwerk-Alternative nach

In der Debatte über Angriffe auf Einsatzkräfte und ein Böllerverbot zu Silvester meldet sich die Kieler SPD zu Wort: Mit einem Verbot sei das Problem nicht zu lösen. Man müsse über Alternativen zum privaten Feuerwerk nachdenken – und die Arbeit der Feuerwehr in den Schulen thematisieren.

Einsatzkräfte der Kieler Feuerwehr waren am Silvesterabend unter anderem an der Grundschule in Mettenhof im Einsatz.

Kiel. Im Rahmen der Debatte über Angriffe auf Einsatzkräfte sowie ein Feuerwerkverbot zu Silvester bringt die Kieler SPD die alternative Idee eines städtischen Feuerwerks oder einer Lichtshow ins Spiel. „Daraus kann sogar ein attraktives Gemeinschaftserlebnis werden“, sagte die Kreisvorsitzende Gesine Stück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem sei nicht mit einem Feuerwerkverbot zu lösen. Zunächst brauche man eine personell gut aufgestellte Kieler Feuerwehr. "Deswegen haben wir in der vergangenen Haushaltsberatung gegen den Widerstand der CDU eine neue Stelle für einen Hauptbrandmeister geschaffen", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christina Schubert.

SPD Kiel: Arbeit der Feuerwehr in der Schule thematisieren

Mit Blick auf die Angriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr müsse man sich intensiv mit den Ursachen beschäftigen – und die Arbeit der Wehren auch in der Schule thematisieren. „Gerade die freiwilligen Feuerwehren bieten den direkten Kontakt immer wieder an. Diese Angebote sollten stärker genutzt werden, auch um Misstrauen in staatliche Organisationen abzubauen und so das Demokratieverständnis zu stärken“, so Schubert.