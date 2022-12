﻿Debatte über Sicherheit am Kieler Bahnhof – Polizei verstärkt Präsenz

Wie sicher ist es am Kieler Hauptbahnhof? Nach zwei Messerangriffen innerhalb weniger Tage ist in der Landeshauptstadt eine Debatte über diese Frage entbrannt. Der Ruf nach verstärkten Kontrollen wird laut. Die Polizei hat bereits ihre Präsenz erhöht. Die beiden Tatverdächtigen sind noch flüchtig.

Kiel. Nach zwei Messerangriffen innerhalb weniger Tage vor dem Kieler Hauptbahnhof ist eine Debatte über die Sicherheit vor Ort entstanden. Der Ruf nach verstärkten Kontrollen in Richtung Stadt und Polizei wird laut. Letztere hat bereits reagiert und ihre Präsenz erhöht. Die Ermittlungen zu den beiden versuchten Tötungsdelikten am 29. November und 3. Dezember laufen derweil. Die Tatverdächtigen sind aktuell noch nicht gefasst. Hintergrund beider Taten ist ein Konflikt zwischen zwei Jugendgruppen. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Situation am Bahnhof ist schlimmer denn je. Es ist ein Maßnahmenbündel erforderlich, um Sauberkeit und Ordnung zu garantieren“, schreibt Angelika Volquartz, ehemalige Kieler CDU-Oberbürgermeisterin, am Dienstag im Sozialen Netzwerk Facebook als Reaktion auf die Berichterstattung über die beiden Taten vor dem Kieler Hauptbahnhof.

Kieler CDU-Ratsfraktion fordert „verstärkte Kontrollen“

Den Beitrag kommentiert unter anderem Alexander Blazek, CDU-Mitglied und Vorstandsvorsitzender von Haus & Grund. Aus seiner Sicht sei eine „massive Präsenz der Ordnungsbehörden und Polizei und Durchsuchung verdächtiger Personen“ vor dem Hauptbahnhof nötig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Nachmittag fordert auch Rainer Kreutz, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, „konzertierte Aktionen zwischen Polizei, Bahnpolizei und Kommunalem Ordnungsdienst in Form von Präsenzstreifen und verstärkten Kontrollen rund um den Hauptbahnhof“. Es sei wichtig, dass alle Menschen auch zukünftig angstfrei rund um den Bahnhof verweilen könnten.

Stadt Kiel und Polizei haben über Situation am Bahnhof beraten

Reaktionen von Stadt und Polizei gibt es bereits. Das Ordnungsamt sei mit der Polizeidirektion Kiel und der Bundespolizei in einem engen Austausch und habe über eine „Anpassung der Präsenzmaßnahmen“ beraten, sagte Ordnungsdezernent Christian Zierau. Auch der Führungsstab der Kieler Polizei war am Dienstag zu einer Sitzung zusammengekommen. Eine Folge: Ab sofort wird eine mobile Polizeiwache vor dem Hauptbahnhof eingerichtet.

Diese stand zuvor am Weihnachtsmarkt auf dem Kieler Rathausplatz. Doch dort sei die Lage bislang ruhig, sagte Polizeisprecher Matthias Arends. „Wir wollen so unsere Präsenz am Bahnhof erhöhen, sind von dort aber nach wie vor schnell am Weihnachtsmarkt“, ergänzte Arends.

Kieler Polizei verlagert mobile Wache zum Hauptbahnhof

Mit der Verlagerung der mobilen Wache will die Polizei die An- und Abreiseströme am Kieler Knotenpunkt besser im Blick behalten. Man geht davon aus, dass der Bahnhof zum Tatort der ersten Eskalation am 29. November wurde, weil viele der beteiligten Jugendlichen hier auf dem Heimweg von der Schule aufeinandertrafen. Denn sie kommen nicht nur aus dem Kieler Stadtgebiet, sondern auch aus dem Umland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei hat mittlerweile 25 Beteiligte namentlich identifiziert. "Nicht gegen alle wird ermittelt. Vernehmungen laufen noch", sagte Arends. Noch nicht bei allen Jugendlichen sei die Rolle klar, die sie bei dem Konflikt gespielt hätten.

Die aktuellen Geschehnisse vor dem Bahnhof sind aus Sicht der Polizei kein Anzeichen für eine generelle Verschärfung der Lage vor Ort. Der Bahnhofsvorplatz ist bereits seit 2017 als „gefährlicher Ort“ eingestuft. Die Polizei kann dort verschärft kontrollieren. Am Kieler Dreh- und Angelpunkt kommt es laut Arends auch zu einer Häufung von Straftaten, zum Beispiel im Bereich Diebstahl oder Sachbeschädigung. Die Zahlen seien aber nicht herausragend und spielten sich häufig innerhalb der Bahnhofsszene ab.