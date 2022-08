Der schlechte Zustand der Wachstation am Falckensteiner Strand war am Donnerstag Thema in der Ratsversammlung Kiel. Diese beauftragte nun die Verwaltung, einen Bericht für die Verbesserung der Situation vorzulegen. Dezernent Gerwin Stöcken äußerte sich auch zu Vorwürfen der Opposition.

Kiel. In der Debatte um den schlechten Zustand der Wachstation der Wasserwacht am Falckensteiner Strand hat die Kieler Ratsversammlung am Donnerstagabend einstimmig die Kieler Verwaltung in die Pflicht genommen. Diese solle die „Möglichkeiten der Entwicklung und Modernisierung der Wachtürme an Kieler Stränden, der Gestaltung von Bewachungszeiten und -umfängen sowie der Entwicklung von Unterbringungsmöglichkeiten der Wachmannschaften“ in einem Bericht zusammenstellen und Lösungssysteme für diese Aspekte vorlegen.

Anstoß für die Entscheidung war ein offener Brief, in dem sich 30 ehrenamtliche Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen der Strandwache über die „menschenunwürdige Unterbringung“ in Falckenstein beschwerte. Die Vorwürfe: Schwarzer Schimmel in den Sanitäranlagen, dreckige und zerstörte Toiletten, fehlendes Warmwasser und die Unterbringung von zwölf Leuten in Dreistockbetten in einem Raum. Die Station gehört der Stadt Kiel und wird jedes Jahr drei Monate von der DRK-Wasserwacht genutzt.