﻿Preetzer Straße in Kiel: Mini-Mauer gegen Linksabbieger sorgt für Debatten

Gaarden. Derzeit führen Bauarbeiten auf dem Theodor-Heuss-Ring, dem Ostring und der Werftstraße in Kiel immer wieder zu teils massiven Staus in und um Gaarden. Viele Autofahrende weichen auf die Preetzer Straße aus, wo sich daher ebenfalls Blech an Blech schiebt. Ein recht rabiat durchgesetztes Linksabbiegeverbot soll jetzt den Verkehrsfluss verbessern.

Bereits im März hatte ein Vertreter des Tiefbauamtes dem Ortsbeirat Gaarden die Idee vorgestellt, mit robusten Trennelementen zu verhindern, dass stadtauswärts auf der Preetzer Straße Autos nach links in die Reeperbahn, die Elisabethstraße oder die Iltisstraße abbiegen.

Die Absicht, auf diese Weise Blockaden durch wartende Abbieger zu vermeiden, leuchtete dem Ortsbeirat ein. Jedoch gab besonders Vorsitzender Bruno Levtzow (SPD) zu bedenken, dass es dann auch entsprechend schwer werde, ins Quartier hineinzugelangen. Es bleibe nur der Ostring oder die Werftstraße, um über das Karlstal ans jeweilige Ziel zu kommen.

Den Vorschlag des Ortsbeirats, erst einmal abzuwarten, wie sich die Situation entwickele, griff die Stadt nicht auf. Wenige Tage nach Einrichtung der Großbaustellen ließ das Tiefbauamt ohne weitere Rücksprache mit der Stadtteilvertretung die Preetzer Straße zwischen Werftstraße und Ostring fast auf kompletter Länge mit etwa 50 Zentimeter hohen Betonelementen teilen.

Ortsbeirätin kritisiert Teilung der Preetzer Straße als „absurd“

„Das entspricht eigentlich nicht unseren Vorstellungen“, wundert sich Bruno Levtzow über dieses Vorgehen. Und Edina Dickhoff, die stellvertretende Vorsitzende des Ortsbeirats, zeigt sich regelrecht verärgert. Man habe zwar seitens der Stadt ein paar Ideen vorgestellt bekommen, aber keinerlei Beschlüsse gefasst – und sei wieder einmal übergangen worden.

Von der Sache her betrachtet Dickhoff, die selber im Bereich Preetzer Straße/Iltisstraße wohnt, die Mini-Mauer als „absurd“. Immer wieder beobachtet die Frau von den Grünen wilde Wendemanöver von Autofahrern, die ins Stadtteilzentrum wollen. Und genau das sei nun wirklich „hochgradig gefährlich“.

Leidet die Gastronomie am Abbiegeverbot auf der Preetzer Straße?

Auf dem Online-Portal Facebook hat sich derweil eine rege Debatte über Sinn und Unsinn des Mauerbaus entfaltet. Manche empören sich über einen neuerlichen Fall von „Schikane“ am autofahrenden Teil der Bevölkerung, andere raten zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Zuweilen gibt es außerdem wohlwollende Töne, weil es im Quartier zwischen Preetzer und Helmholtzstraße beziehungsweise Karlstal weniger Durchgangsverkehr und entsprechend mehr Ruhe gebe.

Etwas zu ruhig könnte es dagegen in der „Bambule“werden, fürchtet Senior-Chef Adnan Alsahli. Am beliebten Mittagstisch des Kneipenrestaurants in der Iltisstraße blieben zuletzt jedenfalls mehr Plätze frei als sonst. Was nach Einschätzung des Gastronomen an der schwierigeren Erreichbarkeit liegen könnte, aber möglicherweise auch andere Gründe hat. „Man muss das beobachten“, lautet seine erstmal vorsichtige Einschätzung.

